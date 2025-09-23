Mientras brilla con goles en Europa: Joao Grimaldo genera un problema inesperado en Sporting Cristal

Joao Grimaldo encontró un nuevo respiro luego de llegar al Riga de Letonia. Aportando tanto goles como asistencias, el extremo peruano se está afianzando y ya va alcanzando el nivel que tuvo cuando era jugador de Sporting Cristal.

Todo esto luego de dejar atrás el Partizán de Belgrado. Si bien el equipo de Serbia compró a Joao Grimaldo a Sporting Cristal, vio que lo mejor era cederlo al Riga y no se equivocó pues está volviendo a deslumbrar.

Pero lo malo es cómo queda Sporting Cristal. Hay que recordar que el equipo de Perú vendió a Joao Grimaldo y se quedó con el 20% del futuro pase. Lamentablemente para sus intereses, el costo del extremo bajó y eso quiere decir que cobrará menos cuando lo vendan.

Así pues, el valor actual de Joao Grimaldo es solo de 500 mil euros, muy alejado del 1 millón que valía cuando estaba en Sporting Cristal. Toda esta situación perjudica al equipo de Perú, pues recibirá un monto menor en una futuro venta.

Grimaldo en su etapa en Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Por qué Joao Grimaldo está perjudicando a Sporting Cristal?

Joao Grimaldo bajó su cotización y esto perjudica a Sporting Cristal pues tiene el 20% de una futura venta. Es decir, ahora el extremo solo vale 500 mil euros, cuando antes costaba más de un millón.

Con esta información, Sporting Cristal cobrará menos si es que Joao Grimaldo es vendido. Según Transfermarkt, en su mejor momento Joao Grimaldo costó 1,50 millones de euros y ahora solo vale 500 mil euros.

¿Cuánto vale Joao Grimaldo?

Joao Grimaldo vale 500 mil euros con información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que en su mejor momento costó 1,50 millones de euros, cuando vestía los colores de Sporting Cristal.

¿Cuánto gana Joao Grimaldo?

Joao Grimaldo gana 40 mil euros mensuales en el Riga según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil euros.