El verdadero motivo por el que Christian Cueva se queda en Emelec y no se va al Junior de Barranquilla

El club colombiano no podría incorporarlo por una restricción reglamentaria, pese a que se habló de un posible acuerdo económico.

Por Nicole Cueva

Christian Cueva no irá a Junior de Barranquilla.
Christian Cueva no irá a Junior de Barranquilla.

En los últimos días, surgieron rumores sobre una posible salida de Christian Cueva de Emelec para incorporarse a Junior de Barranquilla, uno de los clubes más importantes del fútbol colombiano.

Sin embargo, pese al aparente interés y a versiones sobre una supuesta oferta económica, el pase no se concretará. ¿El motivo? Nada que ver con el rendimiento del jugador o con temas financieros.

¿Por qué Christian Cueva no llegará a Junior?

De acuerdo a información compartida por periodistas colombianos, el principal impedimento para la llegada de ‘Aladino’ a Junior es la falta de cupo de extranjero en el plantel rojiblanco.

Aunque en Perú y Ecuador el rumor tomó fuerza, en Barranquilla aseguran que nunca fue una opción real por esta limitación reglamentaria.

“En Perú y Ecuador llevan ya varios días hablando de un ‘humo’ que curiosamente aquí no se ha regado: Christian Cueva. ¿Hasta internacionalmente nos usan para cotizar jugadores, o habrá algún fundamento detrás de esto? A hoy imposible por cupo extranjero”, publicó la cuenta de Twitter ‘Solo Junior’.

¿Había oferta de Junior?

Desde Colombia también se filtró que Junior le habría ofrecido un salario de 15 mil dólares mensuales al volante peruano, una cifra que generó cierta expectativa en medios y redes.

No obstante, esta propuesta no habría pasado del interés inicial, ya que la traba por el cupo extranjero detuvo cualquier tipo de avance formal en las negociaciones.

Por ahora, Christian Cueva continúa vinculado a Emelec, donde busca recuperar su mejor nivel tras un largo periodo marcado por lesiones y bajo rendimiento. Su futuro sigue siendo incierto, pero todo indica que, al menos por ahora, su destino no está en Colombia.

