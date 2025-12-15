Es tendencia:
Mercado de fichajes: Maxloren Castro, figura de Cristal y la Selección Peruana, en conversaciones con Sporting de Lisboa

Una de las grandes joyas peruanas está a punto de dar el gran salto al fútbol de Europa. Gigante lo quiere fichar por su gran talento.

Por Bruno Castro

Maxloren Castro.
El momento parece que le llegó a Maxloren Castro, su gran nivel no solo en el fútbol peruano, sino también en la Selección Peruana está dando frutos. Ya ha llamado la atención en el exterior y todo indica que le llegará el momento de emigrar. Está jugando muy bien, pero todavía le falta mejorar algunos detalles y en Portugal tranquilamente podría llegar a pulirlos.

El periodista Ernesto Jerónimo Macedo León dio la información en sus redes sociales, mencionando que ya hay conversaciones entre Sporting Cristal y el Sporting de Lisboa. Así que es muy probable que se pueda llegar a un acuerdo entre ambas partes, que podría dejar a otro jugador peruano en Portugal con miras al futuro.

Maxloren Castro podría emigrar (Foto: X Ernesto Macedo).

Hay que recordar que Maxloren Castro tiene contrato hasta finales del 2026, por lo que la única forma que salga es con una venta o préstamo. De otro forma, tendrá que esperar a que venza su contrato para salir del cuadro del Rímac. Es importante mencionar que esta sería la primera vez que el atacante deja el Perú y se enrumba a un proyecto fuera del país.

¿Por qué Sporting Lisboa se fijó en Maxloren Castro?

Es importante hablar de su juventud, a los 16 años de edad hizo su debut en el fútbol profesional y desde ahí ha estado jugando regularmente. Contando tanto torneos nacionales como internacionales, el nacido en el Callao ya suma un total de 60 partidos disputados, ha hecho 4 goles y ha dado 9 asistencias en un total de 2982 minutos en cancha.

Para un futbolista que está comenzando su carrera estos números son muy importantes. Por esa razón en Sporting Lisboa ven un gran potencial en Castro, que podría llegar a ser su próxima joya, por ello lo quieren. De lograr que pueda evolucionar de la forma correcta, es posible que logren una venta en el futuro lo que les convendría bastante al ser un club que se dedica comprar barato y vender caro.

Adrián Ugarriza no deja de romperla en Israel y logró impresionante doblete

ver también

Adrián Ugarriza no deja de romperla en Israel y logró impresionante doblete

¿Qué otros peruanos juegan en Portugal?

Portugal se ha vuelto un importante punto de desarrollo para los jóvenes peruanos, hablamos que hay varios que están en este país. El más conocido es Bassco Soyer que por lo pronto es el que tiene más oportunidades en el Gil Vicente, ahora último convocado a la Selección Peruana de SAFAP.

Bassco Soyer en el entrenamiento del Gil Vicente (Foto: Gil Vicente).

Por otro lado, Maxloren podría jugar junto a Víctor Guzmán, quien es futbolista de Sporting Lisboa, incluso ya llegó a hacer su primer gol. El último es Leonardo Díaz que está a préstamo en el Leixoas.

Datos Claves

  • Maxloren Castro podría llegar al Sporting de Lisboa según periodista Ernesto Jerónimo Macedo.
  • Atacante de Sporting Cristal tiene contrato hasta 2026 y saldría por venta o préstamo.
  • Registra 60 partidos, 4 goles y 9 asistencias tras debutar a los 16 años.
bruno castro
Bruno Castro
