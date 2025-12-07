De vuelta a la Liga 1: Christian Cueva será jugador de Juan Pablo II tras rescindir con Emelec

La noticia del día tiene que ver con el regreso de Christian Cueva a la Liga 1. Así es, el volante peruano vestirá la camiseta de Juan Pablo II durante la temporada 2026 y, a falta del anuncio oficial por parte de la institución norteña, las recientes informaciones aseguran que todo está acordado para que en las próximas se pueda dar a conocer uno de los fichajes más importantes del torneo local.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @kevin23pacheco

Si bien Christian Cueva no atraviesa un buen momento al haber perdido espacio en el equipo titular de Emelec y luego rescindir contrato para quedar libre, no hay duda alguna de que en Juan Pablo II consideran esta contratación como un salto de calidad para el equipo. Eso sí, desde ya deberán planificar y priorizar el aspecto netamente deportivo para tratar de recuperar al ’10’.

En cuanto los indicios que se vienen conociendo en las últimas horas, desde las redes sociales oficiales de Juan Pablo II se apreció una publicación de una lámpara de Aladino en una clara alusión al apodo que tiene Christian Cueva. Además, se escucha de fondo una canción de cumbia que caracteriza al volante nacional al cantarla en diversas ocasiones.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Por qué Christian Cueva se fue de Emelec para fichar por Juan Pablo II?

Christian Cueva llegó este año 2025 a Emelec como uno de los grandes fichajes de la temporada. Empezó dando calidad y mostrando aquellas cualidades que en su momento lo hicieron brillar, pero con el tiempo se fue apagando. Las lesiones y el mal cuidado físico lo alejaron del equipo titular, a tal punto de que incluso llegó a la rescisión de su vínculo debido a una incomodidad personal.

ver también ¿Christian Cueva demandará a Emelec? Gerente deportivo reveló qué pasará con deuda salarial

Así lo confirmó hace algunos días Guillermo Duró, actual entrenador de Emelec. “No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene las opciones de otros clubes. Prefirió rescindir el contrato, llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país. Ayer ya arregló su situación; fue el comentario en conversación con la prensa ecuatoriana y finalmente ahora se concreta su arribo a la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Ahora, estando de regreso en el fútbol peruano, el popular ‘Aladino‘ arregló con Juan Pablo II y es muy probable que sea el comandante del proyecto deportivo que ilusiona al club. Asegurando la pertenencia en este 2025, ahora el objetivo será clasificar a un torneo internacional en la siguiente temporada y con el fichaje de su nuevo ’10’ esperan estar a la altura de las expectativas.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Vistiendo la camiseta de Emelec durante la temporada 2025, Christian Cueva disputó un total de 17 partidos entre LigaPro Ecuabet y la Copa Ecuador, en los cuales tan solo anotó 2 goles y registró 2 asistencias. Claramente, el volante nacional no marcó la diferencia en el equipo eléctrico y por ello es que incluso existen diversos comentarios de críticas y duros cuestionamientos por su nivel.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @AguanteCSE

DATOS CLAVES