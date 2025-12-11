El histórico tricampeonato de Universitario de Deportes en 2025, de la mano de Jorge Fossati, se ve empañado por una grave crisis institucional. A pesar del regreso triunfal del entrenador uruguayo tras su salida de la Selección Peruana y la ratificación de su éxito con un nuevo título, la continuidad del “Nonno” está en el aire debido a una alarmante falta de comunicación con la directiva, pese a tener contrato vigente.

Jorge Fossati y su entorno contra Universitario

La tensión se hizo pública recientemente. El periodista Gustavo Peralta lanzó una bomba en L1 MAX, citando una fuente muy cercana a Fossati. Esta fuente expresó su indignación por el silencio de los directivos, un mutismo que contrasta fuertemente con el logro deportivo, evidenciando una profunda ruptura entre el comando técnico y la cúpula crema.

Jorge Fossati espera por su futuro con Universitario. (Foto: Paloma del Solar).

La declaración, que ya resuena entre la hinchada, fue un dardo directo: “¿será que tienen otro comando técnico?”. Esta pregunta retórica sugiere que la indiferencia de la directiva y la ausencia de gestos para asegurar la continuidad del DT campeón solo pueden interpretarse como un acuerdo secreto con otro estratega.

Universitario espera por el desenlace final

La situación exaspera a los aficionados. El tricampeonato, cimentado tras el exitoso regreso de Fossati en 2025, lo consolida como una leyenda reciente del club. Sin embargo, este éxito no ha suavizado las relaciones; por el contrario, ha expuesto que, aunque su contrato lo vincula hasta 2026, no parece haber una voluntad política para garantizar su operatividad en el cargo.

Este manejo es visto como inaceptable por los hinchas, quienes sienten que el técnico que les dio el tricampeonato está siendo tratado con desconsideración. Existe la percepción generalizada de que la directiva estaría priorizando una decisión administrativa o económica sobre la estabilidad deportiva y la gratitud hacia el artífice del éxito.

¿Qué pasará con Jorge Fossati ahora?

Ante el silencio oficial de Universitario, la gran incógnita ahora es la identidad del presunto nuevo entrenador. La revelación del entorno de Fossati obliga a la dirigencia a pronunciarse y aclarar si el tricampeón del fútbol peruano será forzado a dejar el equipo que él mismo llevó a la cima.

