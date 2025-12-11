Tras el Alianza Lima vs. Scandicci, así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

Alianza Lima cumplió su tercer partido en la primera fase del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 que se viene desarrollando en el Arena Pacaembu de Sao Paulo. El rival del día de hoy fue Savino Del Bene Scandicci y el resultado quedó 3-0 a favor de las italianas, con lo cual el equipo íntimo del barrio de La Victoria queda fuera en la primera ronda del torneo internacional.

Fuente: Alianza Lima Vóley.

Fue triunfo de Savino Del Bene Scandicci en parciales de 25-21, 25-15 y 25-23. En un trámite que ciertamente empezó parejo ya que Alianza Lima encontró un nivel de juego muy importante, lamentablemente no supo mantener debido al enorme poderío del rival. Es así que ahora las blanquiazules deberán regresar con las manos vacías, aunque con una tremenda experiencia por lo demostrado.

Las dirigidas por Facundo Morando volverán a la competencia de la Liga Nacional de Vóley el próximo fin de semana, aunque por el momento veamos cómo se fue moviendo el grupo que integraron en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 ante rivales que en la previa evidenciaban una mayor jerarquía por la categoría de sus jugadores y los torneos que disputan.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

POS EQUIPOS PUNTOS PJ SETS GANADOS SETS PERDIDOS 1 Scandicci (ITA) 3 3 9 – 2 Osasco (BRA) 3 2 3 3 3 Alianza Lima (PER) 3 3 3 7 4 Zhetysu VC (KAZ) 0 2 1 6

Así se mueve el Grupo B del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

POS EQUIPOS PUNTOS PJ SETS GANADOS SETS PERDIDOS 1 Prosecco Imoco Conegliano (ITA) 9 3 9 0 2 Dentil Praia Clube (BRA) 6 3 6 6 3 Orlando Valkyries (USA) 3 3 3 3 4 Zamalek (EGI) 0 3 0 0

DATOS CLAVES