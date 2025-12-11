Es tendencia:
Tras el Alianza Lima vs. Scandicci, así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

Alianza Lima perdió 3-0 frente a Savino Del Bene Scandicci y quedó eliminada del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 en primera ronda.

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. Scandicci por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025.
Alianza Lima vs. Scandicci por el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025.

Alianza Lima cumplió su tercer partido en la primera fase del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 que se viene desarrollando en el Arena Pacaembu de Sao Paulo. El rival del día de hoy fue Savino Del Bene Scandicci y el resultado quedó 3-0 a favor de las italianas, con lo cual el equipo íntimo del barrio de La Victoria queda fuera en la primera ronda del torneo internacional.

Fuente: Alianza Lima Vóley.
Fuente: Alianza Lima Vóley.

Fue triunfo de Savino Del Bene Scandicci en parciales de 25-21, 25-15 y 25-23. En un trámite que ciertamente empezó parejo ya que Alianza Lima encontró un nivel de juego muy importante, lamentablemente no supo mantener debido al enorme poderío del rival. Es así que ahora las blanquiazules deberán regresar con las manos vacías, aunque con una tremenda experiencia por lo demostrado.

Las dirigidas por Facundo Morando volverán a la competencia de la Liga Nacional de Vóley el próximo fin de semana, aunque por el momento veamos cómo se fue moviendo el grupo que integraron en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 ante rivales que en la previa evidenciaban una mayor jerarquía por la categoría de sus jugadores y los torneos que disputan.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

POSEQUIPOSPUNTOSPJSETS GANADOSSETS PERDIDOS
1 Scandicci (ITA)339
2 Osasco (BRA)3233
3 Alianza Lima (PER)3337
4 Zhetysu VC (KAZ)0216

Así se mueve el Grupo B del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

POSEQUIPOSPUNTOSPJSETS GANADOSSETS PERDIDOS
1Prosecco Imoco Conegliano (ITA)9390
2Dentil Praia Clube (BRA)6366
3Orlando Valkyries (USA)3333
4Zamalek (EGI)0300
DATOS CLAVES

  • Alianza Lima perdió su tercer partido en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 ante Savino Del Bene Scandicci (ITA) por 3-0.
  • Los parciales a favor del equipo italiano fueron 25-21, 25-15 y 25-23.
  • Tras la derrota, Alianza Lima queda eliminada en la primera ronda del torneo y terminó en el tercer lugar del Grupo A con 3 puntos en 3 partidos, 3 sets ganados y 7 sets perdidos.
renato pérez
Renato Pérez
Better Collective Logo