Luis Ramos destacó como uno de los máximos anotadores de la Liga 1 en la temporada 2024. Gracias a su buen rendimiento, América de Cali se puso en contacto con Cusco FC y consiguió asegurar su préstamo por un año.

En las últimas semanas, en Colombia se venía comentando la posible salida del delantero nacional del cuadro ‘cafetero’, y este jueves él mismo confirmó su partida. El anuncio lo realizó a través de su cuenta personal de Instagram.

Así se despidió Luis Ramos de América de Cali

“Hoy me toca despedirme de una institución que me abrió sus puertas y me hizo sentir parte de su gran historia. Ser de El Rojo fue un honor y siempre estaré agradecido por el cariño y calor de la gente de Cali”, expresó Ramos en primera instancia.

La publicación del exjugador de Cusco FC estuvo acompañada de varias imágenes suyas vistiendo la camiseta de los ‘Diablos Rojos’.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este lindo proceso y espero que el destino nos vuelva a juntar. ¡Hasta pronto! América es más que un resultado”.

Sobre las chances de jugar en Alianza Lima

Por otro lado, el medio RPP pudo confirmar que Alianza Lima tiene un interés real en fichar a Luis Ramos. Durante su paso por el fútbol colombiano este año, el atacante sumó 12 goles en todas las competiciones.

De esta forma, el artillero encaja en las características que el club ‘íntimo’ busca para reforzar la delantera: renovar la posición de ‘9’, incorporar a un jugador con rendimiento reciente destacado y, además, hacerlo sin ocupar una plaza de extranjero.

Es importante recordar que la carta pase de Ramos pertenece al elenco ‘dorado’, por lo que cualquier negociación por parte de Alianza deberá realizarse directamente con el club cusqueño.

