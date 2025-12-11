Alianza Lima volvió a sacudir el mercado de fichajes y ahora apunta a dos delanteros que podrían cambiar por completo la lucha por el puesto en la temporada 2026. Con este doble movimiento estratégico, la delantera blanquiazul podría tener un giro radical y quien quedaría en riesgo sería nada menos que Paolo Guerrero.

La directiva de Alianza Lima considera que necesita un golpe de autoridad ofensivo tras una temporada llena de altibajos y por eso decidió acelerar en las negociaciones. Luis Ramos y Federico Girotti aparecen como una oportunidad ideal para reforzar la competencia interna. La idea es tener dos delanteros de jerarquía listos para arrancar desde la primera fecha del 2026.

Con estos movimientos, la situación de Paolo Guerrero se vuelve más delicada que nunca. El ‘Depredador’ cerró el año con altibajos y dentro del club existe preocupación por su continuidad física al más alto nivel. La llegada de Luis Ramos y Federico Girotti no sería solo una alternativa, sino un mensaje directo: habrá competencia feroz por el puesto

Además, en Alianza Lima existe la convicción de que el equipo necesita pressing, velocidad y potencia en el último tercio, características que Ramos y Girotti ofrecen. Guerrero, a sus casi 42 años, tendría un reto monumental para pelearles el puesto. La dirigencia quiere un ataque que garantice intensidad en los 90 minutos y por eso evalúa seriamente iniciar la temporada con una delantera completamente renovada.

Federico Girotti en negociaciones con Alianza Lima. (Foto: Talleres)

Los números de Paolo Guerrero en Alianza Lima en el 2025

Solo en la temporada 2025 de la Liga 1, Paolo Guerrero jugó en total 24 partidos, de los cuales fue titular en 17. A lo largo de esos cotejos marcó 15 goles, brindó 3 asistencias y recibió un puntaje global de 7.34 por parte de Sofascore.

Mientras Alianza Lima negocia con determinación, el futuro de Paolo Guerrero en el once titular está más en duda que nunca. Si se concreta la llegada de Luis Ramos y Federico Girotti, el 2026 podría marcar un antes y un después en la jerarquía ofensiva blanquiazul y el ‘Depredador’, por primera vez, corre el riesgo real de convertirse en suplente eterno.

¿Cuánto dinero gana Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Con este dato, y haciendo un cálculo por toda una temporada, el delantero se llevaría 600 mil dólares por año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero con Alianza Lima?

Paolo Guerrero renovó una temporada más con Alianza Lima y extendió su vínculo hasta diciembre del 2026.

Datos claves

Paolo Guerrero jugó 24 partidos y anotó 15 goles en la Liga 1 durante la temporada 2025.

Alianza Lima negocia el fichaje de los delanteros Luis Ramos y Federico Girotti para la temporada 2026.

La directiva de Alianza Lima busca reforzar su delantera con pressing, velocidad y potencia para el 2026.

