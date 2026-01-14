En Alianza Lima no tenía oportunidades, se fue a Portugal y ahora solo sabe hacer goles

Alianza Lima se ha vuelto uno de los más grandes exportadores de futbolistas al exterior. Su cantera ha ido destacando para los ojeadores extranjeros, los cuales siempre están atentos para poder llevarse a los mejores. En este caso, hay un elemento que siempre fue relegado, hasta que se dio su salida y ahora en Portugal está haciendo las cosas muy bien.

En este caso estamos hablando de Bassco Soyer, un futbolista que no gozó de muchas chances de jugar en el cuadro ‘Blanquiazul’. Esto a pesar que era uno de los elementos más pedidos por la hinchada para que puedan jugar. No obstante, sus pocas actuaciones hicieron que pueda emigrar y ahora goza de un gran presente en el fútbol de Portugal.

En el Gil Vicente todavía no ha logrado debutar de forma oficial en el primer equipo. Pero como van las cosas en el equipo de reserva, esto va a ser muy pronto. Se le ve mucho mejor físicamente, también la confianza es bastante buena y se puede notar a la hora de los partidos. Así que podría estar listo muy pronto para debutar en la Primera de Portugal.

Esta vez logró un tanto en la derrota de su equipo frente al Vizela FC. El mediocampista recibió un balón en una contra, primero logró posicionarse bien para que lo vean, tras recibir controló perfecto y se perfiló. Tras la salida del portero apurado por el balón, este definió con categoría, colocando el esférico a un lado para poner el 2-1 final.

Así fue el gol de Bassco Soyer:

Alianza Lima no aprovechó a Bassco Soyer

El volante de 19 años de edad no tuvo muchas posibilidades para romperla en Alianza Lima. Los entrenadores no le dieron cabida en sus equipos, por lo que terminó muchos partidos en la banca de suplentes. Aunque también otras oportunidades lo dejaron fuera de la convocatoria.

Todo esto se evidencia en los números que tiene. En el tiempo que estuvo en el cuadro ‘Blanquiazul’ tan solo llegó a sumar 8 partidos, anotó 1 gol y dio 1 asistencia en 251. Lo cual deja en claro que no era un jugador muy bien visto. No obstante, ahora goza de un espacio para desarrollarse y como va, posiblemente pueda llegar a pelear un puesto en el alto nivel de Portugal.

