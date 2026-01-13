Lo que hace Bryan Reyna en Argentina para seguir en Belgrano y no volver a la Liga 1

Bryan Reyna está en una situación complicada en Belgrano, no es un jugador que tuviera el mejor cartel en este equipo. La pasada campaña no gozó de los mejores minutos. Pero ahora, en la pretemporada tiene una oportunidad única para poder demostrar que es útil. Y por lo visto ha comenzado muy bien con el ‘Pirata’.

El cuadro de Belgrano viene jugando partidos amistosos preparándose para la temporada regular. Es así como se enfrentó al conjunto de Estudiantes de Rio Cuarto. En total se disputaron dos partidos separados por 50 minutos cada uno de ellos. En el primero terminó con un empate sin goles, mientras que el segundo acabó con un marcador de 3-0 a favor del cuadro de Córdoba.

Pese a la lluvia, los partidos fueron muy intensos y en este segundo juego es que apareció Bryan Reyna. El peruano anotó uno de los tantos del triunfo de su equipo, dejando en claro que podría ser un jugador útil para la temporada. Pues todavía no tiene el puesto comprado, tiene que seguir esforzándose si es que desea ser un referente otra vez.

Partido entre Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto (Foto: Belgrano).

Bryan Reyna sin muchos minutos en Belgrano

El 2025 no fue el mejor para Bryan Reyna en cuanto a juego, siendo un futbolista que siempre genera peligro. Pero esta vez no lo vieron así en el club, pasando a ser un jugador de un rol bastante secundario, ingresando en los últimos minutos de los partidos. En la primera parte gozó de más oportunidades, pero luego estuvo casi como un espectador de lujo.

Hablamos que en toda la temporada pasada tan solo jugó 21 partidos, que parece mucho, pero si vemos sus minutos se reducen a solo 698. Por eso no ha hecho goles y menos asistencias.

Por lo pronto ha comenzado bien en la pretemporada, lo cual podría ayudar para lo puedan tener en cuenta. Recordemos que sonó su nombre para volver a la Liga 1, pero el nacido en Pucallpa está deseando mantenerse afuera. Que es el gran sueño de todo futbolista, quedarse en el exterior la mayor cantidad de tiempo.

