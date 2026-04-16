El presente de Fabio Gruber empieza a tomar forma en Europa, pero su inspiración tiene nombre propio: Carlos Zambrano. El joven defensor, actualmente en el Núremberg, reveló que el zaguero fue una referencia clave en su formación ahora que está en la Selección Peruana.

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Recordando su etapa en Alemania, Gruber fue claro en charla con RPP sobre el impacto que le generó verlo en la Bundesliga: “Obviamente a Carlos Zambrano cuando estaba en el Frankfurt aquí”. Una referencia directa a su paso por el Eintracht Frankfurt.

Pero no se quedó ahí. El defensor profundizó en lo que más le llamó la atención de su juego: “Jugaba muy bien, muy agresivo y a mí me gustó porque creo que es importante ser agresivo y tener personalidad como central. Por eso, y como es peruano, lo he visto de otra manera”.

La declaración no es menor. Fabio Gruber no solo reconoce una influencia, sino que también deja ver el perfil que busca construir: un central con carácter, firmeza y presencia, características que marcaron la carrera de Carlos Zambrano en Europa.

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Fabio Gruber jugando en el FC Nürnberg. (Foto: X)

Fabio Gruber habló de Carlos Zambrano

En un contexto donde la Selección Peruana busca renovar su defensa, este tipo de referentes pueden ser clave para moldear a la nueva generación futbolística, rescatando lo bueno.

Así, el mensaje es claro: Fabio Gruber mira hacia adelante, pero entiende que, para consolidarse, también hay que saber de dónde vienen los ejemplos.

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Fabio Gruber entrenando con la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

¿Cuántos años tiene Fabio Gruber?

Fabio Gruber tiene 23 años, juega como defensor en el Núremberg y es parte de la Selección Peruana.

¿Cuánto vale actualmente Fabio Gruber?

Fabio Gruber vale 2 millones de euros a sus actuales 23 años, según la información oficial del portal Transfermarkt.

Datos claves

Fabio Gruber reveló que Carlos Zambrano fue su referencia clave en su formación futbolística.

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El defensor Carlos Zambrano destacó en la Bundesliga durante su etapa en Eintracht Frankfurt.