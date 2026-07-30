Mano Menezes lo debe mirar para la Selección Peruana: tiene 22 años y juega la UEFA Conference League

Conoce la historia de un jugador que podría sumarle a la Selección Peruana. Mano Menezes deberá darle seguimiento, porque es una gran opción.

El recambio generacional en la banda izquierda de la Selección Peruana podría no estar en el torneo local ni en las ligas tradicionales. En el fútbol europeo, un joven carrilero de 22 años suma minutos y protagonismo en torneos continentales.

Publicidad

Un recambio para la Selección Peruana

Con el inicio del ciclo de Mano Menezes al mando de la Blanquirroja, la búsqueda de nuevos talentos y la urgencia de refrescar el plantel se han convertido en prioridades absolutas. Entre las posiciones que exigen mayor atención destaca el lateral izquierdo, una zona donde la intensidad, el despliegue físico y el rodaje internacional son indispensables.

Sebastián Aranda compitiendo en Europa. (Foto: X).

Es en ese escenario donde el nombre de Sebastián Aranda empieza a ganar fuerza como una alternativa real y de proyección.

Publicidad

Protagonista en la UEFA Conference League

Formado en las canteras de Alianza Lima y con pasos por la Liga 1, Aranda dio el salto al fútbol del ‘Viejo Continente’ para vestir la camiseta del FK Auda de Letonia. En poco tiempo, el carrilero peruano no solo se adaptó a la exigencia del fútbol europeo, sino que se ha consolidado como una pieza activa en el esquema de su club.

El equipo letón firmó una brillante eliminatoria en la UEFA Conference League, tras aplastar por un marcador global de 7-3 al FCSB de Rumanía en la segunda ronda previa. Con este resultado, el club avanza firme a la tercera fase de clasificación, quedando a solo dos rondas de asegurar su boleto a la histórica Fase de Liga del torneo continental.

Blindado hasta 2028 y con hambre de triunfos

La operación que llevó a Sebastián Aranda a Europa fue un movimiento estratégico. Sport Boys, club dueño de su pase, aseguró el patrimonio de la institución extendiendo el contrato del futbolista hasta finales de 2028 antes de cederlo a préstamo con opción de compra al FK Auda.

Publicidad

A sus 22 años, Aranda combina juventud, ritmo de competencia europea y la versatilidad para jugar tanto de lateral como de carrilero. En un momento donde la Selección Peruana requiere renovar sus variantes por la banda zurda, el seguimiento al joven defensor en el torneo de la UEFA se vuelve casi una obligación para el comando técnico de Mano Menezes. ¿Tendrá su oportunidad en la próxima convocatoria?

DATOS CLAVE

Sebastián Aranda tiene 22 años y juega de lateral en el FK Auda.

FK Auda venció 7-3 al FCSB y avanzó en la UEFA Conference League.

Sport Boys renovó el contrato del defensor hasta 2028 antes de prestarlo.