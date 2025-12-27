“No puedo perder un año más”: la drástica postura de Juan Pablo Goicochea sobre dejar Platense para también ser el ‘9’ de Perú

En el recambio generacional que viene anunciando la Selección Peruana con sus últimas convocatorias, uno de los nombres que sostiene dicha premisa sin duda alguna es Juan Pablo Goicochea. Lamentablemente, el atacante de Platense no ha tenido regularidad en su club y prácticamente ha estado borrado durante la temporada 2025. Es así que ahora anuncia un drástica decisión al respecto.

En una reciente entrevista con el programa radial ‘Exitosa Deportes‘, Juan Pablo Goicochea se animó a contar algunas de sus proyecciones pensando en el próximo año. Eso sí, no quiso entrar en muchos detalles cuando fue consultado por la falta de minutos que le tocó vivir en Platense durante esta temporada ya que pasaron algunas situaciones en la interna que más adelante podría contarlas.

“Es un tema muy complicado y delicado que prefiero no comentarlo ahora, pero no depende de mi. Ninguna decisión dependió de mi. Es un caso raro, pero insisto con el no hablarlo ahora. Más adelante sí lo podremos tocar, pero por ahora prefiero mantenerlo así. No dependía de mí. Lamentablemente, las oportunidades no se dieron”; contó en primera instancia Juan Pablo Goicochea.

Juan Pablo Goicochea no descarta volver a la Liga 1 con miras a ganarse un puesto en la Selección Peruana

Sabiendo que durante las últimas convocatorias fue parte de la Selección Peruana y que incluso en el amistoso frente a la Selección Boliviana tuvo minutos en donde participó muy bien, Juan Pablo Goicochea es consciente que no es suficiente y para marcar la diferencia en el equipo de todos necesita de mayor competencia a nivel de clubes, lo cual ahora es un motivo de desesperación.

“Ahora estaré replanteando buscar otro club para jugar, meter goles y apuntar a la selección. La oferta que me llegue, sea del torneo local o de afuera la voy a analizar y la que crea conveniente para mi futuro la tomaré. No es que me limite a no llegar a la Liga 1, al contrario. Estoy en una situación de apuros, pero ya estoy dispuesto a ir a lo que venga, ya no tengo capacidad de elección, no puedo perder un año más”; finalizó con sus revelaciones el ‘9’ en ‘Exitosa Deportes‘.

El equipo de la Liga 1 que estuvo muy cerca de repatriar a Juan Pablo Goicochea

A pesar de su pasado en Alianza Lima, en donde por cierto no tuvo muchas chances de sumar minutos en el primer equipo, a mitad de la temporada 2025 fue que el nombre de Juan Pablo Goicochea sonó con fuerza en Sporting Cristal. Se hablaba incluso de que el acuerdo estaba prácticamente cerrado en el mes de julio, pero luego se cayó el fichaje por distintos motivos y quizá hubiese sido una buena oportunidad para que el atacante encuentre mayor regularidad.

