La temporada 2025-2026 en Europa ya está comenzando con algunas ligas importantes. En Inglaterra, si bien la Premier League empezará el próximo viernes 15 de agosto, antes habrá actividad de la Championship. La Segunda División del fútbol inglés arranca y habrá presencia peruana con Jefferson Cáceres en el Sheffield United.

Este será el segundo semestre de Cáceres en los ‘Blades’ luego de su sorpresivo arribo en el mercado invernal en Inglaterra proveniente de FBC Melgar. Los primeros meses han sido de adaptación para el joven extremo peruano, quien se ha destacado en el equipo Sub 21. Eso le permitió ocupar el banco de suplentes en la anterior temporada, aunque no pudo sumar minutos.

Sheffield United terminó una gran temporada con bastante decepción. Es que en la 2024-25 en la Championship sumó 90 puntos, casi una campaña para ascender a la Premier League. Sin embargo, terminó tercero y, aunque llegó a la final para el tercer ascenso, sucumbió ante Southampton y se quedó con las manos vacías.

Pese al buen año, hubo cambio de entrenador. Chris Wilder dejó el cargo por diferencias en el proyecto deportivo de los ‘Blades’ para su futuro y llegó el español Rubén Sellés. No es un detalle menor para un equipo que buscará repetir la buena temporada pasada, pero lograr el objetivo del ascenso.

La primera prueba para Sheffield United comienza este sábado 9 de agosto ante Bristol City en Bramall Lane (desde las 11:30 por Disney+ en Perú). Jefferson Cáceres fue convocado para el partido y ya portará el dorsal número 25 en su camiseta, según se conoció en las últimas horas. Se espera que vaya al banco de suplentes, pero ¿podrá entrar y sumar sus primeros minutos en el primer equipo?

Jefferson Cáceres, entre el objetivo del ascenso y su desafío personal en Europa

Para Jefferson Cáceres, esta temporada será clave por varios motivos. En primer lugar, el período de adaptación a Inglaterra terminó y ahora su objetivo estará en ganarse minutos en el primer equipo del Sheffield United. A partir de ahí, deberá demostrar todo lo aprendido tanto en Perú como en estos seis meses en el club. Y, recién ahí, se podrá analizar si está para cosas importantes en el ‘Viejo Continente’ o no.

El debut para el atacante limeño de 22 años llegará tarde o temprano. Lo importante será el impacto de esos primeros minutos y de las oportunidades que pueda tener de ahí en más. Rubén Sellés le dio minutos durante la pretemporada, consciente de que puede ser un jugador que sume para esta campaña en la Championship.

Cáceres no la tendrá fácil para ganarse su lugar en el primer equipo. Sheffield United tiene en su plantel, por lo menos, otros dos jugadores que juegan en su posición: Louie Barry (21 años) llegó para esta temporada, a préstamo desde Aston Villa, y Christian Nwachukwu (19 años), quien ha jugado en la Sub 21 con el peruano.

A partir de los minutos que se le den a estos jugadores y dependiendo también de cómo el equipo se adapte a la nueva temporada se verán las oportunidades que pueda tener ‘Jeffrey’ Cáceres. Un detalle: es probable que Sheffield United sume más refuerzos en los próximos días para terminar de definir su plantel para esta nueva temporada.

Cáceres, en el partido amistoso del Sheffield United ante Chesterfield (Instagram @jefferson_jcc).

Esto último no es un punto menor, más allá de las posiciones que necesita reforzarse el equipo de Sellés (principalmente, la defensa). Porque el poderío de los ‘Blades’ se verá recién una vez que haya concluido la fecha FIFA de septiembre. Ahí se podrá ver qué pasará con el equipo y si el ex Melgar podrá ver minutos también.

Por supuesto, para el peruano todo minuto será bienvenido en su afán de sostenerse en Europa. Pero, Sheffield United es uno de los equipos que apunta al ascenso a la Premier League, como pasó en la temporada pasada. De ahí que, si Sellés encuentra una fórmula ganadora sin Cáceres, esto podría ser peligroso para los objetivos personales del peruano.

Jefferson Cáceres debe evitar lo que le pasó a Oliver Sonne en Burnley

Lo que se espera de Jefferson Cáceres en Perú es que pueda lograr continuidad en Europa, algo que no ha sido fácil para los futbolistas de ese país, de acuerdo a los últimos casos. Y en lo que respecta al Championship, el caso Oliver Sonne es un ejemplo de lo que puede sucederle en caso de que Sheffield United gane, pero sin su participación.

Sonne llegó al Burnley casi al mismo tiempo que ‘Jeffrey’ lo hizo en los ‘Blades’. El lateral danés-peruano formó parte del plantel de los ‘Clarets’ para el ascenso a la Premier League, pero apenas disputó 23 minutos en dos partidos del Championship (hay que sumar los 3 encuentros que disputó por FA Cup). Por ende, su presencia se vio condicionada por la alineación titular ya consolidada de su equipo.

Ante esto, Cáceres deberá aprovechar al máximo los minutos que le dé Selles y generar impacto rápido. De lo contrario las oportunidades escasearán y deberá optar por un futuro diferente en su afán de sostenerse en Europa.

