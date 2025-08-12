Perú sufre por el caso Jefferson Cáceres y su futuro en Sheffield United: ¿Un fracaso de la Inteligencia Artificial en el fútbol de Inglaterra?

De las ilusiones por las oportunidades en el primer equipo a una semana en donde su salida parece la mejor posibilidad para el Sheffield United. Así de rápido e inesperado cambió el presente de Jefferson Cáceres. Lo que parecía una temporada en donde podría sumar minutos en la Championship podría convertirse en una salida para jugar en la Segunda División de Escocia. No es el panorama que se esperaba en Perú y esto abrió un debate también en Inglaterra respecto al uso de la Inteligencia Artificial en el fútbol.

Publicidad

Publicidad

Todo forma parte de una situación que no es agradable tanto para el club como para el jugador. La idea de que Cáceres se vaya al Dunfermline Athletic de la Segunda División escocesa no ayuda a su progreso en Europa. Ciertamente, esto ha sido una constante para Perú con varios casos que han corrido la misma suerte en su afán de continuar en el ‘Viejo Continente’.

Ahora bien, el hecho de que se quiera transferir al ex Melgar también habla de lo que en Sheffield United parecen creer que es un error. ¿Por qué? Es que la manera en que se llegó a buscar a Cáceres fue a través de un proceso que el propio club integró para el mercado: la utilización de la Inteligencia Artificial.

ver también La decisión de última hora del Sheffield United con Jefferson Cáceres que desconcertó a todo el Perú

Los buenos números y estadísticas, sumado a su corta edad, hicieron que Cáceres llegue a Inglaterra desde el fútbol peruano. Si bien ya tuvo hasta 6 meses de adaptación, tal parece que en Sheffield United no están conformes y buscan su salida definitiva. ¿De quién es la culpa?

Publicidad

Publicidad

La Inteligencia Artificial para decisiones de mercado, en la mira de los hinchas de Sheffield United

En diciembre de 2024, Sheffield United pasó a COH Sports, un conglomerado estadounidense, que compró el 100 por ciento de sus acciones. Por ende, pasó prácticamente a sus manos y, con ello, vinieron cambios abruptos en la forma de ver el fútbol, sumado a apuestas de última tecnología.

Para el caso, lo más relevante es la idea de utilizar la Inteligencia Artificial para el mercado de fichajes. Esta novedad es impulsada por James Bord, un hombre importante dentro de COH Sports, quien actúa como un “científico de datos” (dicho por la propia prensa inglesa), y hace un aporte más ligado a apuestas en cuanto a jugadores contratados.

Publicidad

Publicidad

Dentro de ese plan de Inteligencia Artificial y jugadores fichados entró Jefferson Cáceres. Para el caso, en Perú, fue una de las jóvenes promesas a seguir con vistas a un salto de calidad en el corto plazo. El viaje a Inglaterra representó el gran sueño, pero así como la IA, a través de Bord, apostó por él, no fue así con sus entrenadores, tanto Chris Wilder como Rubén Sellés.

Con la posible salida del peruano a Escocia para jugar en Segunda División, varios hinchas expresaron su enojo. Independientemente del jugador, varios reclaman que la utilización de la Inteligencia Artificial ha sido un “fracaso” y esto pone contra las cuerdas a los dueños del club.

Publicidad

Publicidad

Si un jugador como Cáceres que ha sido contratado hace 6 meses y no está listo (según la decisión de su actual entrenador y la directiva) para la Championship se termina por ir a la Segunda División de Escocia, ¿dónde queda parado la Inteligencia Artificial?

Por lo pronto, los ‘Blades’ quieren desprenderse de Cáceres para liberar un cupo que les permita contratar al defensor Nils Zätterström del Malmö. Prioridades para mejorar la plantilla, liberando a un jugador que no tendrán en cuenta, pero al que mandarán a una liga muy inferior.

Jefferson Cáceres no pudo convencer a los entrenadores de Sheffield United

Como si el posible error de parte de la Inteligencia Artificial no sea cuestionable en Sheffield United, el papel de Jefferson Cáceres, evidentemente, no ha podido convencer a sus entrenadores. Chris Wilder, primero, apenas le dio un partido en el banco de suplentes, mientras que Rubén Sellés decidió prescindir de él por completo.

Publicidad

Publicidad

Por supuesto, el período de adaptación a una liga europea demanda un tiempo importante de parte del jugador para ponerse a tono. Cáceres jugó muchos partidos con el equipo Sub 21 del Sheffield United y cumplió con las expectativas, según varios reportes. Sin embargo, por algo, Wilder no le dio minutos, al margen de sus buenas actuaciones con las juveniles.

Jefferson Cáceres, en Sheffield United (Instagram @jefferson_jcc).

Precisamente, por diferencias con el proyecto del club a futuro, según distintos reportes desde el Reino Unido, Wilder se fue del club. Muchos apuntan a que la idea de apuntar el progreso a la Inteligencia Artificial no cayó bien en el entrenador y, por eso, la decisión de separar caminos.

Publicidad

Publicidad

Se pensó que con Rubén Sellés, un entrenador español (que podría facilitar la comunicación), podría darle ese salto de calidad a Cáceres. Pero, al final, ese no fue el caso. El peruano quedó desafectado en el partido inicial ante Bristol City, que fue una dura derrota del Sheffield por 4-1.

Perú y ¿un nuevo caso de fracaso en Europa?

El caso Jefferson Cáceres debe ser uno más que preocupa a todo el Perú para el progreso de jugadores en Europa. No es para menos, pasar de un equipo del Championship, con aspiraciones a ascender a la Premier League, a este presente y con chance de jugar en la Segunda División de Escocia debe ser un motivo de preocupación, al margen de seguir en el ‘Viejo Continente’.

No obstante, esto confirma lo que ya viene siendo una tendencia en los últimos tiempos: el jugador peruano no logra adaptarse al fútbol europeo. Atrás han quedado los tiempos de figuras como Nolberto Solano o Claudio Pizarro, que destacaban en Alemania. Hoy, no hay jugador peruano que se consolide en una de las cinco grandes ligas.

Publicidad

Publicidad

ver también La llamativa revelación de Nolberto Solano tras convertirse en nuevo DT de Pakistán: “No tienen liga profesional”

Quizás la excepción, por proyección, pueda llegar a ser Felipe Chávez. Precisamente, este martes 12 de agosto, debutó como titular en el primer equipo del Bayern Múnich, aunque en un amistoso ante el Grosshopper de Suiza. Aún así, esto es una buena noticia en medio de tantas malas por lo que ha sucedido con el jugador peruano en Europa.

Oliver Sonne podría pelear un puesto de titular en el Burnley de Inglaterra, aunque no es seguro. Cabe recordar que en toda la temporada pasada en el Championship disputó escasos minutos. En la Premier League, habrá que seguir su situación. Y, en tanto, Marcos López actúa en el Copenhague, aunque no es un equipo de las cinco grandes ligas. ¿El resto? Poco y nada.

A lo de Jefferson Cáceres, hay que sumar la reciente rotura completa del tendón de Aquiles de Kluiverth Aguilar, quien parece haber terminado su ciclo en Europa debido a esta lesión. También Bassco Soyer estuvo fuera del primer equipo de Gil Vicente tras su reciente llegada.

Publicidad

Publicidad

Más atrás en el tiempo hay que mencionar a Christian Cueva, con un paso sin pena ni gloria por Rusia, Edison Flores por España, Carlos Ascues en Alemania y la lista puede seguir. Evidentemente, Europa cuesta y se ve como un país difícil para aquellos que han hecho carrera en Perú y han dado el salto.