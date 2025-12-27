Lo veían como la nueva figura de la Selección Peruana y hoy vive borrado en Europa

En el mundo del fútbol llegar a Europa es algo que todo jugador tiene como meta. Esto debido al nivel que se logra competir ahí debido a la calidad de los rivales. Pero para el peruano no siempre es un signo de mejoría, sino un reto constante que muchas veces no logran superar. En este caso, hay un atacante nacional que dio el gran pase, pero no terminó de brillar como se esperaba.

Hablamos de Jefferson Cáceres, llamado a ser un jugador a tener como figura de la Selección Peruana. Pero lastimosamente su presencia en Europa no ha sido signo de mejoría. Actualmente está jugando en la Segunda División de Escocia y no está cumpliendo como podría esperarse. Incluso, este mes de diciembre no ha tenido tanta actividad, lo cual ya comienza a ser un gran problema.

Jefferson Cáceres, anunciado en el Dunfermline Athletic (Foto: Dunfermline).

Si bien se esperaba que pudiera convertirse en una figura para la Selección Peruana, no ha dado la talla como para poder ser convocado. Ni Óscar Ibáñez ni Manuel Barreto lo vieron como opción para el cuadro nacional. Lo que ya dice mucho del nivel que está teniendo, así que en este caso necesitará mejorar para que pueda vestir la camiseta nacional.

Jefferson Cáceres dejado de lado en diciembre

En este mes de diciembre el cuadro de Cáceres, el Dunfermline A. ha disputado un total de 4 partidos, en solo 1 de ellos llegó a tener minutos, en otro no fue convocado y en 2 de ellos terminó mirando el juego en el banco de suplentes. Esta es una situación preocupante por lo que se espera de él, pero no solo eso, sino por el nivel de la liga en la que está.

Al estar en una segunda división de un país en el que no hay gran nivel como Escocia, es bastante preocupante que tenga 14 partidos disputado, que no hiciera un solo gol y que tan solo tenga 2 asistencias. Todo esto logrado en un total de 748 minutos.

Hay que recordar que el club al que pertenece su pase es el Sheffield United. Club que es bastante competitivo, por lo tanto necesita tener a jugadores que puedan luchar en su plantel. En estos momentos Cáceres no es uno de ellos, habrá que ver si al final del préstamo logra mejorar y ponerse en mejor forma para poder ganarse un puesto en Inglaterra.

Datos Claves