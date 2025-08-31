La crítica de Nolberto Solano a Jefferson Cáceres por salir de Inglaterra a Escocia: “¿Fue revelación del fútbol peruano”?

Uno de los traspasos más inesperados del mercado en cuanto a futbolistas peruanos en el extranjero fue el de Jefferson Cáceres al llegar a las filas del Dunfermline Athletic FC de Escocia proveniente del Sheffield United de Inglaterra. Sorprendiendo a propios y a extraños, ahora un histórico como Nolberto Solano dio una severa apreciación sobre el escenario mencionado.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Getty Images

Si bien es cierto que Jefferson Cáceres no era un habitual titular en el primer equipo de Sheffield United, equipo que por cierto se quedó muy cerca de ascender a la Premier League y esta temporada luchará por campeonar en la Championship, claramente el crecimiento futbolístico pintaba para ser mucho mejor en un nivel competencia más alto a diferencia de lo que ofrece Escocia.

Dunfermline Athletic FC compite en la segunda división del fútbol escocés y quizá el atacante pueda tener más continuidad y regularidad. Dicho todo esto, Nolberto Solano no se guardó nada al cuestionar las formas en cómo se venden jugadores peruanos al extranjero cuando todavía no han terminado un debido proceso de destacar, ser figura y ser habitual convocado a la Selección Peruana.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre el cambio de equipo de Jefferson Cáceres?

“Sí, Jefferson Cáceres se fue muy rápido. Yo digo, ¿el chico salió revelación del fútbol peruano?, ¿el chico juega en la selección de titular o está en la selección siempre? Acortan esas brechas y se van y bien, qué gusto por él, pero no es fácil ni la segunda ni la tercera en Inglaterra si no tienen los procesos”; comentó en primera instancia Nolberto Solano en una reciente entrevista con el diario ‘El Comercio‘ en un claro cuestionamiento por la forma en cómo se fue el atacante.

Siguiendo en esta línea, el popular ‘Nobby’ enfatizó en la siguiente premisa sobre lo que se le viene a Jefferson Cáceres en el Dunfermline Athletic FC. “Bien por su representante, que tiene una buena relación con gente y los mete, pero después ahora lo están terminando de prestar, creo que a la segunda de Escocia, y vamos a ver. Ojalá el chico juegue. Ya si no juega en la segunda de Escocia, te imaginas”.

Fuente: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Lo que cuesta Jefferson Cáceres y el tiempo de contrato en Dunfermline Athletic FC

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Jefferson Cáceres tiene una cotización internacional de 1 millón de euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 4 millones. En cuanto a su tiempo de contrato con Dunfermline Athletic FC de Escocia, el acuerdo es hasta mediados del 2027, así que en el papel tiene un buen tiempo para seguir creciendo en el fútbol europeo ya que con 23 años debería apuntar a un techo mucho más alto.

Fuente: Transfermarkt

¿Cuál es el presente de Nolberto Solano?

Nolberto Solano se encuentra liderando un proyecto deportivo muy importante en la Selección de Pakistán. Recientemente fue presentado y se encargará de unificar una planificación integral para la captación de jugadores alrededor del mundo y que puedan sumarse al trabajo que el entrenador peruano ya viene realizando. De esta manera, ‘Ñol’ sigue haciendo patria en el exterior y veremos cómo le puede ir en una aventura lejana, pero que a la vez resulta interesante.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Con Cueva y Barco Emelec ganó y sigue soñando con meterse en la liguilla por el título