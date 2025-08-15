Jefferson Cáceres fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Dunfermline Athletic de la Segunda División de Escocia. De esta forma, dejó el Sheffield United de manera definitiva en una transferencia cuyos montos son desconocidos. El peruano buscará regularidad en Europa, la que no pudo tener en el equipo de la Championship inglesa.

Desde hace varios días se anticipaba que Cáceres saldría de los ‘Blades’ debido a que no contaba como un titular para el entrenador Rubén Sellés. También algunos rumores apuntaron al “fracaso” del método de aplicación de la Inteligencia Artificial para las transferencias de mercado en el club.

Precisamente, Cáceres formó parte de esta metodología con su contratación desde FBC Melgar en una cifra alrededor a los 1.4 millones de euros, según el portal Transfermarkt. Sin embargo, el extremo peruano no jugó un sólo minuto con el primer equipo del Sheffield United, sino que en sus primeros seis meses se adaptó al fútbol inglés jugando en la escuadra Sub 21.

En la pretemporada con Sheffield United, disputó un par de amistosos con el primer equipo. Sin embargo, a pesar de cumplir conforme a las expectativas, Sellés cuenta con superpoblación en la posición de los extremos, motivo que llevó al club a buscarle un nuevo destino al peruano.

Jefferson Cáceres llega a Dunfermline Athletic y los hinchas de Sheffield United se lamentaron

Este viernes 15 de agosto, Cáceres fue anunciado como nuevo jugador del Dunfermline Athletic, de acuerdo a publicaciones del club en las redes sociales. También el periodista Fabrizio Romano destacó el movimiento y lo calificó de “importante” para la Championship escocesa.

Jefferson Cáceres, destacado por Fabrizio Romano (X @FabrizioRomano).

“¡Hola! Soy Jefferson. Me siento feliz de estar aquí. ¡Vamos!“, dijo en un video publicado por el club escocés en sus redes sociales. Se espera que Cáceres sea uno de los refuerzos que ayude al equipo de Dunfermline a pelear por el ascenso a la Premiership (Primera División escocesa).

Al margen de que para el conjunto escocés se trate de un movimiento más que interesante, resulta polémico. El dueño del equipo es James Bord, quien casualmente es el encargado del proyecto de IA en Sheffield United. ¿Utilizó al club inglés para obtener al jugador peruano para su propio equipo?

En definitiva, este es uno de los cuestionamientos por parte de los hinchas de los ‘Blades’. Algunos se quejaron del propio proyecto de la IA, mientras que otros lamentaron que Jefferson Cáceres sin jugar un sólo minuto. “Nunca le dieron una chance al muchacho“, “fichaje vergonzoso, lo siento por el chico“, “no se merecía eso, suerte“, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos a la publicación de despedida del club para con el peruano.

Las respuestas y los mensajes para Cáceres tras su salida de Sheffield United (X @SheffieldUnited).

¿Cuándo debuta Jefferson Cáceres con Dunfermline Athletic?

Jefferson Cáceres tendrá tiempo para trabajar con el Dunfermline Athletic. Es que su nuevo club volverá a jugar por la Championship escocesa el próximo viernes 22 de agosto en el duelo ante Raith Rovers por la tercera fecha.

En sus primeros dos partidos, el conjunto de Dunfermline empató sin goles ante Morton y le ganó 2-0 al Airdrieonians. Por lo tanto, está invicto con 4 puntos en el tercer lugar del torneo.

