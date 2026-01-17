La situación de Oliver Sonne en la Premier League vuelve a encender las alarmas. Scott Parker, técnico inglés de 45 años, decidió dejar fuera al lateral peruano del duelo Burnley vs. Liverpool, una ausencia que no pasó desapercibida y que confirma una tendencia preocupante para el futbolista de 25 años.

La decisión de Parker no es un hecho aislado. Sonne no viene siendo considerado como una pieza constante dentro del esquema del Burnley, incluso en partidos de alta exigencia donde la rotación suele ser habitual. Quedarse fuera ante un rival como Liverpool refuerza la idea de que el peruano no está dentro de las prioridades inmediatas del comando técnico.

Este escenario complica seriamente el presente deportivo de Oliver Sonne. La falta de minutos en la Premier League afecta su ritmo competitivo, su proyección y también su valor en el mercado, más aún cuando se trata de un jugador que llegó con expectativas de crecimiento sostenido en Inglaterra.

A pesar de ello, el lateral peruano tiene contrato vigente hasta junio del 2029, un detalle no menor que abre distintos caminos para el club. Burnley no está obligado a desprenderse de él, pero sí empieza a evaluar alternativas ante un jugador que no logra consolidarse en el once ni en la rotación habitual.

Oliver Sonne posando para el Burnley. (Foto: Burnley)

¿Oliver Sonne se va del Burnley?

El futuro de Oliver Sonne entra en una etapa clave. Con la Premier League como un escenario cada vez más esquivo, el lateral peruano deberá tomar decisiones estratégicas para no quedar estancado, especialmente pensando en su carrera internacional y en seguir siendo una opción real para la Selección Peruana.

En ese contexto, las opciones de un préstamo o incluso una venta comienzan a tomar fuerza. Una cesión permitiría que Sonne sume continuidad en otra liga o en una categoría donde pueda recuperar protagonismo, mientras que una transferencia definitiva dependerá de las ofertas que puedan aparecer en los próximos mercados.

Oliver Sonne en el Burnley. (Foto: Burnley)

¿Cuánto dinero gana Oliver Sonne?

Oliver Sonne gana 100 mil dólares mensuales en el Burnley, según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que cuando jugaba en el Silkeborg de Dinamarca su sueldo ascendía a 20 mil dólares mensuales.

¿Hasta cuándo Oliver Sonne tiene contrato con Burnley?

Oliver Sonne tiene contrato con Burnley hasta junio del 2029, según la última información oficial de Transfermarkt. Llegando al equipo en enero del 2025, su presencia fue constante en la Championship, pero una vez que ascendieron a la Premier League sus minutos bajaron.

