Sergio Peña fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Sakaryaspor, club de la Segunda División de Turquía, pero su llegada no generó entusiasmo entre los hinchas, sino todo lo contrario: una fuerte ola de críticas y rechazo en redes sociales debido a la denuncia por agresión sexual que pesa en su contra desde su etapa en Alianza Lima.

Apenas el club turco publicó el fichaje, los comentarios no tardaron en aparecer y muchos fanáticos cuestionaron directamente a la directiva por la decisión de contratar al volante peruano. Uno de los mensajes más repetidos fue: “¿Cuál fue el resultado del proceso seguido en su contra en Argentina?”, en referencia a la investigación judicial que aún sigue abierta.

Otros hinchas fueron más duros y mezclaron el aspecto legal con lo deportivo, apuntando al bajo nivel mostrado por Peña en los últimos años. “Además, es terrible jugando al fútbol”, escribió un usuario, dejando en claro que ni siquiera su rendimiento justificaría la apuesta del Sakaryaspor.

La crítica más fuerte, sin embargo, apuntó a la ética institucional del club turco. “A este club le parece perfectamente bien fichar a alguien que está siendo investigado por agresión sexual. Qué poco profesional”, señalaron, generando un debate sobre la responsabilidad de los clubes al momento de contratar futbolistas con procesos judiciales pendientes.

Comentarios en la publicación en la que Sakaryaspor anunció el fichaje oficial de Sergio Peña. (Foto: X)

Sergio Peña protagonizó escándalo que provocó su salida de Alianza Lima

Sergio Peña inicia una nueva etapa en Turquía, pero lo hace en un contexto adverso, marcado por la desconfianza, el rechazo de los hinchas y una investigación legal que sigue pesando sobre su imagen, tanto dentro como fuera de las canchas.

Incluso algunos hinchas relacionaron directamente este escenario con la salida de Peña de Alianza Lima, recordando que el club blanquiazul optó por desvincularse de él en medio del escándalo. “Por eso Alianza Lima no quiere saber nada de él”, fue otro de los comentarios que más se repitió en la publicación del Sakaryaspor.

Alianza anució oficialmente que Peña ya no sigue en el club. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuántos años tiene Sergio Peña?

Sergio Peña tiene 30 años, juega como volante y tiene un amplio recorrido por varios clubes como Alianza Lima de Perú, PAOK de Grecia, Malmo de Suecia, Emmen de Países Bajos y Tondela de Portugal, entre otros.

¿Cuánto vale Sergio Peña actualmente?

Sergio Peña vale 1,20 millones de euros actualmente a sus 30 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su mayor monto fue en el 2024 cuando llegó a los 3 millones de euros a los 28 años y cuando jugaba para el Malmo de Suecia.

