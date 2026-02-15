Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga BetPlay

¡Con Gallese! Deportivo Cali 0-0 Atlético Nacional EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win+: minuto a minuto

Deportivo Cali y Atlético Nacional juegan el día de hoy en Palmaseca. Sigue el minuto a minuto del partido.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Deportivo Cali y Atlético Nacional disputan el tramo final de la etapa inicial cuando el marcador se mantiene igualado sin goles.

Publicidad

34' ¡Remate de Dinneno!

El atacante de Deportivo Cali probó desde el borde del área de Atlético Nacional y el balón pasó bastante cerca del arco defendido por Castillo.

32' ¡Tarjeta amarilla para Viáfara!

El lateral derecho de Deportivo Cali fue amonestado por una infracción en contra de Moreno.

28' ¡Disparo de Martínez!

El atacante de Deportivo Cali probó desde larga distancia, aunque lo hizo sin mucha potencia y el arquero Castillo atrapó el balón sin mayores inconvenientes.

23' ¡Cambio en Deportivo Cali!

Salió Reynoso (lesionado) - Ingresó Hurtado.

Publicidad

20' ¡Gran salvada de Gallese!

Atlético Nacional llegó con peligro al área de Deportivo Cali y fue Morelos quien remató con potencia ante la atenta salida de un Gallese que se hizo enorme en el achique para salvar a los suyos.

Tweet placeholder

17' ¡Llegada de Deportivo Cali!

Tras una muy buena combinación con Martínez por el sector derecho, apareció Rodríguez en área de Atlético Nacional para centrar y no fue preciso al resbalarse previamente a ejecutar la acción.

12' ¡Partido de ida y vuelta!

Deportivo Cali y Atlético Nacional intentan imponerse en el campo de juego, pero todavía no han sido capaces de generar gran peligro en área rival.

6' ¡Cabezazo de Tesillo!

El defensor central de Atlético Nacional ganó por arriba al aprovechar un muy buen centro de Cardona desde tiro de esquina.

2' ¡Aproximación de Atlético Nacional!

Cardona intentó un centro hacia el área de Deportivo Cali, pero no fue preciso y el balón se perdió de la cancha.

Publicidad

1' ¡Empezó el partido!

Deportivo Cali y Atlético Nacional disputan el primer tiempo del 'Clásico Verde' en el Estadio Deportivo Cali.

Image

¡Los equipos salen a la cancha!

Deportivo Cali y Atlético Nacional pisan el gramado de juego del Estadio Deportivo Cali a pocos instantes de que inicie el encuentro.

¡Calentamiento de los equipos!

Deportivo Cali y Atlético Nacional terminan con sus respectivos trabajos precompetitivos y ahora ultiman detalles para el inicio del partido.

Image
Image

¡Alineación titular de Atlético Nacional!

Diego Arias preparó el siguiente equipo titular para visitar a Deportivo Cali.

Image

¡Alineación titular de Deportivo Cali!

Alberto Gamero preparó el siguiente equipo titular para recibir a Atlético Nacional.

Image
Publicidad

¡Llegada de los equipos!

Deportivo Cali y Atlético Nacional dicen presente en las inmediaciones del Estadio Deportivo Cali.

Image
Image

¡Una vista impactante!

Así luce el Estadio Deportivo Cali a minutos de que empiece el 'Clásico Verde' por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

Image
Image
Image

¡Los convocados de hoy!

Deportivo Cali y Atlético Nacional dispondrán de los siguientes jugadores para el duelo de esta noche en Palmaseca.

Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Deportivo Cali vs. Atlético Nacional!

Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentan el día de hoy por la fecha 7 de la Liga BetPlay. A continuación, sigue todas las incidencias del partido.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay.
© Win Sports.Deportivo Cali vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay.

Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentan el día de hoy por la fecha 7 de la Liga BetPlay. El partido se disputará en el Estadio Deportivo Cali y en la previa promete ser uno de los encuentros más atrapantes de la jornada colombiana. Es así que a continuación conocerás todos los detalles del duelo y gozarás de las incidencias a lo largo de los 90 minutos de juego.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, Deportivo Cali perdió 3-2 ante Internacional de Bogotá de visita, igualó 0-0 frente a Millonarios y goleó 3-0 a Deportivo Pasto. Por otro lado, Atlético Nacional venció 4-1 a Fortaleza, derrotó 2-1 a América de Cali y goleó 4-0 a Boyacá Chicó en condición de local. De esta manera, esperamos un trámite plagado de emociones.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Atlético Naciomal por la Liga BetPlay?

  • 17:30 | México
  • 18:30 | EE.UU. (ET)
  • 18:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 20:30 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 00:30 | España

¿Dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Naciomal por la Liga BetPlay?

  • Colombia | Win Sports+ y Win Play
  • México | ViX y Fanatiz
  • Argentina | Fanatiz
  • Chile | Fanatiz
  • España | Fanatiz
  • EE.UU. | ViX y fuboTV
Renato Pérez
Renato Pérez
Lee también
Deportivo Cali y Millonarios no pudieron romper el cero en un Clásico Añejo sin emociones
Futbol Internacional

Deportivo Cali y Millonarios no pudieron romper el cero en un Clásico Añejo sin emociones

DT de Deportivo Cali calificó con dos sinceras palabras el debut oficial de Pedro Gallese
Peruanos en el exterior

DT de Deportivo Cali calificó con dos sinceras palabras el debut oficial de Pedro Gallese

Cali tomó decisión sobre Gallese
Peruanos en el exterior

Cali tomó decisión sobre Gallese

Es titular en grande de Europa, nació en Suecia y podría jugar por la Selección Peruana
Selección Peruana

Es titular en grande de Europa, nació en Suecia y podría jugar por la Selección Peruana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo