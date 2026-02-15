¡Con Gallese! Deportivo Cali 0-0 Atlético Nacional EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win+: minuto a minuto

Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentan el día de hoy por la fecha 7 de la Liga BetPlay. El partido se disputará en el Estadio Deportivo Cali y en la previa promete ser uno de los encuentros más atrapantes de la jornada colombiana. Es así que a continuación conocerás todos los detalles del duelo y gozarás de las incidencias a lo largo de los 90 minutos de juego.
En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, Deportivo Cali perdió 3-2 ante Internacional de Bogotá de visita, igualó 0-0 frente a Millonarios y goleó 3-0 a Deportivo Pasto. Por otro lado, Atlético Nacional venció 4-1 a Fortaleza, derrotó 2-1 a América de Cali y goleó 4-0 a Boyacá Chicó en condición de local. De esta manera, esperamos un trámite plagado de emociones.
¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Atlético Naciomal por la Liga BetPlay?
- 17:30 | México
- 18:30 | EE.UU. (ET)
- 18:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 20:30 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 00:30 | España
¿Dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Naciomal por la Liga BetPlay?
- Colombia | Win Sports+ y Win Play
- México | ViX y Fanatiz
- Argentina | Fanatiz
- Chile | Fanatiz
- España | Fanatiz
- EE.UU. | ViX y fuboTV