¡Con Gallese! Deportivo Cali 0-0 Atlético Nacional EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win+: minuto a minuto

Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentan el día de hoy por la fecha 7 de la Liga BetPlay. A continuación, sigue todas las incidencias del partido.

Cardona intentó un centro hacia el área de Deportivo Cali, pero no fue preciso y el balón se perdió de la cancha.

Deportivo Cali y Atlético Nacional intentan imponerse en el campo de juego, pero todavía no han sido capaces de generar gran peligro en área rival.

Tras una muy buena combinación con Martínez por el sector derecho, apareció Rodríguez en área de Atlético Nacional para centrar y no fue preciso al resbalarse previamente a ejecutar la acción.

Atlético Nacional llegó con peligro al área de Deportivo Cali y fue Morelos quien remató con potencia ante la atenta salida de un Gallese que se hizo enorme en el achique para salvar a los suyos.

El atacante de Deportivo Cali probó desde el borde del área de Atlético Nacional y el balón pasó bastante cerca del arco defendido por Castillo.

Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentan el día de hoy por la fecha 7 de la Liga BetPlay. El partido se disputará en el Estadio Deportivo Cali y en la previa promete ser uno de los encuentros más atrapantes de la jornada colombiana. Es así que a continuación conocerás todos los detalles del duelo y gozarás de las incidencias a lo largo de los 90 minutos de juego.

En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, Deportivo Cali perdió 3-2 ante Internacional de Bogotá de visita, igualó 0-0 frente a Millonarios y goleó 3-0 a Deportivo Pasto. Por otro lado, Atlético Nacional venció 4-1 a Fortaleza, derrotó 2-1 a América de Cali y goleó 4-0 a Boyacá Chicó en condición de local. De esta manera, esperamos un trámite plagado de emociones.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Atlético Naciomal por la Liga BetPlay?

17:30 | México

18:30 | EE.UU. (ET)

18:30 | Perú, Colombia y Ecuador

20:30 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

00:30 | España

¿Dónde ver Deportivo Cali vs. Atlético Naciomal por la Liga BetPlay?