Regatas Lima luchó, pero no le alcanzó: Sesi Vólei Bauru clasificó a semifinales y enfrentará a Alianza Lima

Sesi Vólei Bauru hizo valer la jerarquía. Venció a Regatas Lima por 3-0 en sets en el partido correspondiente a la jornada 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026. Fueron parciales de 25-21, 25-19 y 25-20 para el equipo brasileño. Así, a la espera de lo que pase con la San Martín, las de Chorrillos están prácticamente eliminadas.

En juego estaba el liderazgo del Grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino, que se disputa en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Pese al esfuerzo de Regatas Lima, Sesi fue más contundente en los momentos decisivos y se quedó con la victoria.

El equipo brasileño casi siempre estuvo al frente en el partido. Sólo en el tercer set, el equipo de Horacio Bastit logró venir de atrás para llegar a estar dos puntos arriba. Sin embargo, la jerarquía marcó la diferencia en favor del equipo de Henrique Modenesi.

Debido a la cantidad de puntos que marcaron las peruanas, Sesi no pudo ser el mejor primero del Sudamericano. Así, deberán enfrentar a Alianza Lima. Mientras que Osasco será rival del mejor segundo de la fase de grupos, que deberá ser la Universidad San Martín de Porres.

Así fue el punto a punto de Sesi 3-0 Regatas Lima