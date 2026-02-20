Regatas Lima luchó, pero no le alcanzó: Sesi Vólei Bauru clasificó a semifinales y enfrentará a Alianza Lima

Sesi Vólei Bauru hizo valer la jerarquía. Venció a Regatas Lima por 3-0 en sets en el partido correspondiente a la jornada 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026. Fueron parciales de 25-21, 25-19 y 25-20 para el equipo brasileño. Así, a la espera de lo que pase con la San Martín, las de Chorrillos están prácticamente eliminadas.
En juego estaba el liderazgo del Grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino, que se disputa en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Pese al esfuerzo de Regatas Lima, Sesi fue más contundente en los momentos decisivos y se quedó con la victoria.
El equipo brasileño casi siempre estuvo al frente en el partido. Sólo en el tercer set, el equipo de Horacio Bastit logró venir de atrás para llegar a estar dos puntos arriba. Sin embargo, la jerarquía marcó la diferencia en favor del equipo de Henrique Modenesi.
Debido a la cantidad de puntos que marcaron las peruanas, Sesi no pudo ser el mejor primero del Sudamericano. Así, deberán enfrentar a Alianza Lima. Mientras que Osasco será rival del mejor segundo de la fase de grupos, que deberá ser la Universidad San Martín de Porres.
Así fue el punto a punto de Sesi 3-0 Regatas Lima
¡Final del tercer set!
Sesi Vólei Bauru se quedó con el triunfo 3-0 tras ganar 25-20 el tercer set. Regatas Lima, eliminado.
Tercer set: no quiere irse sin luchar Regatas
Lo lucha como puede Regatas Lima. Sesi gana 23-19.
Tercer set: Sesi saca diferencia
Sesi está en gran momento y saca diferencia. Gana 21-17 y hay tiempo técnico pedido por el DT de Regatas Lima.
Tercer set: aceleró Sesi
Sesi Vólei Bauru metió una seguidilla de cuatro puntos y se puso 18-16.
Tercer set: Regatas Lima, al frente
Regatas Lima se puso adelante por primera vez en el partido. Gana 16-14.
Tercer set: partido igualado
Momentos de tensión en el partido y están punto a punto. Igualan 14-14.
Tercer set: lo iguala Regatas Lima
Perseverancia del equipo peruano para llegar al 11-11 con un buen momento de Petra.
Tercer set: lo lucha Regatas Lima
Sirvió el tiempo técnico de Horacio Bastit para acomodar piezas. Sesi sigue ganando, pero 8-6.
Tercer set: tiempo técnico de Regatas Lima
Un par de errores provocan que Sesi se escape en el marcador por 6-2 en el tercer set.
Tercer set: inicio parejo
Sesi gana 3-2, pero van punto a punto y con suma intensidad como en los anteriores sets.
¡Empezó el tercer set!
Regatas Lima convierte el primer punto del tercer set.
¡Final del segundo set!
Sesi Vólei Bauru se pone 2-0 tras llevarse este segundo set por 25-19. Regatas Lima, al límite.
Segundo set: Sesi se acerca al punto 25
Pese al esfuerzo de Regatas, Sesi ya se pone 22-17.
Segundo set: ¡Regatas no baja los brazos!
Regatas se esfuerza por acercarse a Sesi en el marcador, logrando ponerse 13-19.
Segundo set: Vuelve al ruedo Regatas
Regatas alcanza los 9 tantos, mientras Sesi mantiene la ventaja con 14.
Segundo set: Sesi vuelve a sacar ventaja
Una infracción de Regatas le concede el punto a Sesi, que amplía la ventaja a 8-14.
Segundo set: ¡Se recupera Regatas!
Pese a la diferencia en el marcador, Regatas Lima no se rinda y suma un nuevo punto. (12-8).
Segundo set: ¡DT de Sesi pide desafío!
El entrenador de Sesi expresó su inconformidad tras el desafío que terminó otorgando el punto del 6-3 a su rival.
Segundo set: Arranque parejo
Regatas Lima y Sesi inician el segundo set con paridad en el marcador: 1-1.
¡Inició el segundo set!
Ya se juega el segundo parcial en Villa El Salvador.
¡Final del primer set!
Regatas Lima se puso las pilas al final del parcial y estuvo cerca de ganarlo. Sin embargo, Sesi logró cerrarlo con un triunfo por 25-21.
Primer set: Sesi llega al punto 20
Sesi alcanzó el punto 20 y, ante la desventaja 20-14, el DT de Regatas Lima solicitó tiempo técnico.
Primer set: ¡Regatas no se da por vencido!
Regatas Lima no baja los brazos y mantiene la intensidad en ataque para contrarrestar el orden y la fortaleza de Sesi: 17-13.
Primer set: ¡Gran ataque de Regatas!
El conjunto chorrillano vuelve a imponerse sobre el bloqueo de Sesi y acorta la diferencia a 15-10.
Primer set: ¡Saque punto para Regatas!
El elenco chorrillano mejora y se pone a dos de Sesi (10-8).
Primer set: ¡Despierta Regatas!
Punto para Regatas Lima, que supera el fuerte bloqueo brasileño y amplía la ventaja a 10-5.
Primer set: Se aleja Sesi
Gran bloqueo del equipo brasileño, que lo gana 7-3.
Primer set: ¡Rally largo!
Pese a los esfuerzos de Regatas Lima, Sesi suma un nuevo punto y saca ventaja en el marcador (4-1).
¡Inició el partido en Villa El Salvador!
Ya se juega el partido entre Regatas Lima y Sesi.
En breve inicia el duelo entre Regatas Lima y Sesi
Se dan a conocer las alineaciones titulares de ambos equipos.
Continúa el calentamiento
Regatas Lima y Sesi afinan los últimos detalles previo al inicio del encuentro.
Saludo protocolar entre ambos equipos
Se realiza el habitual saludo a los aficionados presentes al igual que el encuentro entre las jugadoras de ambos equipos.
¡A media hora de que inicie el decisivo duelo!
Solo faltan minutos para que Regatas Lima se enfrente a Sesi por un cupo en la semifinal del Sudamericano de Clubes 2026.
Así se definirán los clasificados a semifinales
El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se disputa con tres grupos de tres equipos. En la fase inicial, todos se enfrentan dentro de su serie y avanzan a semifinales los líderes de cada grupo más el mejor segundo.
La clasificación se define primero por partidos ganados. En caso de empate, se consideran los puntos: 3 unidades por triunfos 3-0 o 3-1; 2 para el ganador y 1 para el perdedor en un 3-2; y 0 para derrotas 0-3 o 1-3. Si la igualdad continúa, se toma en cuenta el diferencial de sets y luego el de puntos.
Ambos equipos ya realizan el calentamiento previo
Regatas Lima y Sesi ya están en el campo realizando trabajos precompetitivos.
Así va la tabla de posiciones del Grupo C
¿Cómo llega Regatas Lima?
Regatas Lima inició su participación en el Grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 con un sólido triunfo por 3-0 sobre Club Uviv. El encuentro, disputado en el Polideportivo Luchas Fuentes de Villa El Salvador, terminó con parciales de 25-10, 25-7 y 25-8, reflejando el amplio dominio del conjunto nacional de principio a fin.
Programación de HOY, viernes 20 de febrero
Boston College de Chile vs. Olympic de Bolivia (14:45 horas / Grupo B)
Sesi de Brasil vs. Regatas Lima (17:00 horas / Grupo C)
San Martín vs. Banco República de Uruguay (19:30 horas / Grupo A)
¿Dónde ver Regatas Lima vs. Sesi?
La cobertura del decisivo encuentro entre Regatas Lima y Sesi se podrá ver a través de las pantallas de Latina Televisión (canal 2 y 702 en HD). Asimismo, el contenido también estará en la página web de dicho canal.
Es importante recordar que, Bolavip Perú cubrirá el minuto a minuto y todas las incidencias del duelo.
¿A qué hora juega Regatas Lima vs. Sesi?
El encuentro entre Regatas Lima y Sesi, correspondiente a la fecha 3 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, se llevará a cabo en los siguientes horarios:
México: 16:00 horas
Perú, Ecuador y Colombia: 17:00 horas
Venezuela y Bolivia: 18:00 horas
Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 19:00 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Regatas Lima y Sesi!
Ambos equipos buscarán quedarse con el triunfo con el objetivo de clasificar a la semifinal del Sudamericano de Clubes 2026.
