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Premier League

Alineaciones de Hull y Everton por la Premier League: formaciones probables

Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hull vs. Everton, Premier League
Hull vs. Everton, Premier League

Se viene Hull vs. Everton este domingo 11 de octubre desde las 08:00 hora de Perú por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Bajas y ausentes de Hull y Everton

Hull:

  • Hidemasa Morita (lesión en la ingle)
  • Tim Iroegbunam (lesión en la ingle)
  • Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Jack Butland (lesión de codo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Darko Gyabi (lesión en la ingle; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Matthew Targett (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Charlie Hughes (lesión en la ingle; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Ilyas Ansah (lesión de espalda; vuelve a mediados de octubre de 2026)
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Everton:

  • Christian Nørgaard (lesión muscular)
  • Vitali Mykolenko (golpe)
  • Merlin Röhl (golpe)

Cómo llegan Hull y Everton

Hull viene de caer 1-2 ante Newcastle y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Everton viene de ganarle 1-0 a Ipswich Town y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hull y Everton

Hull (5-4-1): Konstantinos Tzolakis, Ryan Giles, Nobel Mendy, John Egan, Semi Ajayi, Lewie Coyle, Sorba Thomas, Regan Slater, Matt Crooks, Mohamed Belloumi, Oli McBurnie. DT: Sergej Jakirović.

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, Ainsley Maitland-Niles, Kiernan Dewsbury-Hall, Harrison Armstrong, James Garner, Thierno Barry, Jack Grealish, Brennan Johnson. DT: David Moyes.

Suplentes de Hull: Joe Gelhardt, Dillon Phillips, Jens Hjerto-Dahl, Paddy McNair, Elliot Stroud, Lucas Herrington, Lucas Gourna-Douath, Robinio Vaz, Mohamed-Ali Cho.

Suplentes de Everton: Michael Keane, Mark Travers, Jake O'Brien, Tyrique George, Tyler Dibling, Carlos Alcaraz, Hayden Hackney, Tom King, Braiden Graham.

La previa de Hull y Everton: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 11 de octubre
  • Hora: 08:00 (hora de Perú)
  • Historial: 12 cruces — Hull ganó 2, Everton ganó 7 y empataron 3
  • Último antecedente: 08/01/2022: Hull 2-3 Everton
  • Próximo partido de Hull: vs. Fulham, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Everton: vs. Chelsea, sábado 17 de octubre
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