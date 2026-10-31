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Premier League

Alineaciones de Tottenham y Crystal Palace por la Premier League: formaciones probables

Tottenham y Crystal Palace se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Tottenham vs. Crystal Palace, Premier League
Tottenham vs. Crystal Palace, Premier League

Tottenham recibe a Crystal Palace este sábado 31 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham viene de ganarle 2-0 a Chelsea y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Crystal Palace viene de caer 0-2 ante Newcastle y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Tottenham y Crystal Palace

Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Pedro Porro, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Mateus Fernandes, James Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. DT: Roberto De Zerbi.

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Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson, Axel Disasi, Chris Richards, Jaydee Canvot, Dwight McNeil, Anan Khalaili, Adam Wharton, Daichi Kamada, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jean-Philippe Mateta. DT: Pierre Sage.

Bajas y ausentes de Tottenham y Crystal Palace

Tottenham:

  • Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
  • Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Savinho (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Destiny Udogie (ausencia)
  • Tosin Adarabioyo (ausencia; vuelve en una semana)
  • Lucas Bergvall (ausencia; vuelve en una semana)
  • Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
  • Rodrigo Bentancur (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Richarlison (ausencia)

Crystal Palace:

  • Jørgen Strand Larsen (golpe)
  • Ismaïla Sarr (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)

La previa de Tottenham y Crystal Palace: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 12:30 (hora de Perú)
  • Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
  • Historial: 54 cruces — Tottenham ganó 30, Crystal Palace ganó 12 y empataron 12
  • Último antecedente: 05/03/2026: Tottenham 1-3 Crystal Palace
  • Próximo partido de Tottenham: vs. Leeds, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Crystal Palace: vs. Liverpool, domingo 8 de noviembre
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