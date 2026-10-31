Alineaciones de Tottenham y Crystal Palace por la Premier League: formaciones probables

Tottenham recibe a Crystal Palace este sábado 31 de octubre desde las 12:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham viene de ganarle 2-0 a Chelsea y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Crystal Palace viene de caer 0-2 ante Newcastle y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Tottenham y Crystal Palace
Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Pedro Porro, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Mateus Fernandes, James Maddison, Sandro Tonali, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. DT: Roberto De Zerbi.
Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson, Axel Disasi, Chris Richards, Jaydee Canvot, Dwight McNeil, Anan Khalaili, Adam Wharton, Daichi Kamada, Yéremy Pino, Tyrick Mitchell, Jean-Philippe Mateta. DT: Pierre Sage.
Bajas y ausentes de Tottenham y Crystal Palace
Tottenham:
- Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Savinho (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Destiny Udogie (ausencia)
- Tosin Adarabioyo (ausencia; vuelve en una semana)
- Lucas Bergvall (ausencia; vuelve en una semana)
- Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Rodrigo Bentancur (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Richarlison (ausencia)
Crystal Palace:
- Jørgen Strand Larsen (golpe)
- Ismaïla Sarr (lesión en la ingle; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)
La previa de Tottenham y Crystal Palace: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 12:30 (hora de Perú)
- Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
- Historial: 54 cruces — Tottenham ganó 30, Crystal Palace ganó 12 y empataron 12
- Último antecedente: 05/03/2026: Tottenham 1-3 Crystal Palace
- Próximo partido de Tottenham: vs. Leeds, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Crystal Palace: vs. Liverpool, domingo 8 de noviembre