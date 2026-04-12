¡Goles de O’Reilly y Marc Guéhi! Chelsea – Manchester City EN VIVO por la Premier League vía ESPN y Disney+ GRATIS: minuto a minuto del segundo tiempo

09:48hs NOVEDADES EN LOS EQUIPOS

En Chelsea, Jorrel Hato y Andrey Santos le ganan las pulseadas a Tosin Adarabioyo y a Roméo Lavia en sus respectivas posiciones. Además, no juega Alejandro Garnacho y Liam Rosenior confía en Estêvão y en Pedro Neto para los extremos del campo.

En Manchester City, en tanto, Pep Guardiola confía en la alineación que le viene dando resultados en los últimos partidos con la dupla central de Khusanov y Marc Guéhi, Bernardo Silva más retrasado y Rayan Cherki conduciendo mientras Antoine Semenyo y Jérémy Doku abastecen a Erling Haaland.