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Premier League

¡Goles de O’Reilly y Marc Guéhi! Chelsea – Manchester City EN VIVO por la Premier League vía ESPN y Disney+ GRATIS: minuto a minuto del segundo tiempo

Duelo clave por el título. Manchester City juega en Stamford Bridge ante Chelsea por la fecha 32. Sigue las acciones.

21' ST: ¡NO PUDO PALMER!

Cole Palmer definió en el área, pero su remate fue bloqueado y terminó afuera.

20' ST: ¡CORTÓ SÁNCHEZ!

Centro bajo de Rayan Cherki buscando a Erling Haaland. Cortó antes Robert Sánchez.

18' ST: CAMBIO EN MANCHESTER CITY

Nico O'Reilly, con una molestia, se retiró del campo directo a vestuarios. Fue reemplazado por Rayan Aït-Nouri.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 2-0 DE MARC GUÉHI

12' ST: ¡GOL DEL MANCHESTER CITY!

Gran pase de Rayan Cherki y buena definición cruzada de Marc Guéhi para el 2-0 del Manchester City. ¡Chelsea no reacciona!

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DEL 1-0 DE NICO O'REILLY

Como pasó ante Arsenal en la final de la Carabao Cup, Nico O'Reilly apareció en el área chica para definir. Manchester City se ilusiona en la pelea por el título.

8' ST: ¡NO PUDO SEMENYO!

Antoine Semenyo fue bloqueado por Marc Cucurella cuando remató al arco. Erling Haaland estaba solo para definir, pese a un resbalón.

5' ST: ¡GOL DEL MANCHESTER CITY!

Nico O'Reilly, con un cabezazo en el área chica, marcó el primer gol del partido. Manchester City gana 1-0.

2' ST: ¡DOBLE SITUACIÓN PARA MANCHESTER CITY!

Erling Haaland estuvo cerca de marcar, pero fue bloqueado. Luego, Rayan Cherki remató cruzado y un desvío en el camino evitó el primer gol del partido.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Chelsea y Manchester City ya están en el complemento. Empatan sin goles.

ESTADÍSTICAS DEL PRIMER TIEMPO

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Faltan los goles en Stamford Bridge. Chelsea y Manchester City no pueden romper el cero.

45' PT: REMATE DE SEMENYO

Antoine Semenyo, con la acción individual, de derecha al centro. Remate de zurda, que pasó cerca del palo de Robert Sánchez, aunque hubo un desvío.

39' PT: REMATE DE CHERKI

Rayan Cherki remató desde la puerta del área. Robert Sánchez atrapó en dos tiempos.

37' PT: AMONESTACIÓN EN MANCHESTER CITY

Por una infracción, Antoine Semenyo ve la tarjeta amarilla. Primero en Manchester City.

34' PT: ¡SALVÓ SÁNCHEZ!

Primera intervención importante de Robert Sánchez. Tras jugada de Nico O'Reilly, Bernardo Silva apareció por el medio para definir entre tantas piernas. El arquero del Chelsea salvó y no pudo Erling Haaland en el rebote.

33' PT: ¡CORTÓ DONNARUMMA!

Con algo de dudas, Gianluigi Donnarumma cortó un contraataque del Chelsea. Se iba mano a mano João Pedro.

30' PT: DONNARUMMA, EN PROBLEMAS

Gianluigi Donnarummaos intentó dos veces despejar un balón con el puño, pero no lo hizo de buena manera en ninguna ocasión. Así, Chelsea estuvo con balón en el área. Todo terminó en un offside de Pedro Neto.

ENZO FERNÁNDEZ, FUERA DEL PARTIDO

18' PT: ¡SALVÓ DONNARUMMA!

Buena atajada abajo de Gianluigi Donnarumma tras un remate de Pedro Neto.

16' PT: GOL ANULADO AL CHELSEA

Marc Cucurella había anotado el 1-0 con una gran definición cruzada. Sin embargo, hubo offside. El VAR confirmó la decisión. Siguen 0-0.

5' PT: REMATE DE PALMER

Cole Palmer remató con poco ángulo y el balón se fue afuera.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Chelsea y Manchester City por la jornada 32 de la Premier League 2025-26.

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

  • ÁRBITRO PRINCIPAL: Chris Kavanagh
  • ASISTENTES: Dan Cook e Ian Hussin
  • CUARTO ÁRBITRO: Sam Barrott
  • VAR: Paul Howard
  • ASISTENTE VAR: Sian Massey-Ellis

¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!

Chelsea y Manchester City ya están en el campo de Stamford Bridge. En minutos, el inicio del partido.

EQUIPOS EN VESTUARIOS PARA LOS ÚLTIMOS PREPARATIVOS

En pocos minutos, los equipos salen al campo para el partido. Ahora, últimos preparativos en los vestuarios.

12' PT: AMONESTACIÓN EN CHELSEA

Estêvão Willian es el primer amonestado en el partido. Tiró el balón lejos y Chris Kavanagh lo castigó.

¡CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS!

Chelsea y Manchester City ya están en el campo de juego de Stamford Bridge para el calentamiento previo.

BERNARDO SILVA, RÉCORD EN LA PREMIER LEAGUE

Con su titularidad ante Chelsea, Bernardo Silva se convierte en el jugador portugués con más partidos jugados en la historia de la Premier League con 297.

NOVEDADES EN LOS EQUIPOS

En Chelsea, Jorrel Hato y Andrey Santos le ganan las pulseadas a Tosin Adarabioyo y a Roméo Lavia en sus respectivas posiciones. Además, no juega Alejandro Garnacho y Liam Rosenior confía en Estêvão y en Pedro Neto para los extremos del campo.

En Manchester City, en tanto, Pep Guardiola confía en la alineación que le viene dando resultados en los últimos partidos con la dupla central de Khusanov y Marc Guéhi, Bernardo Silva más retrasado y Rayan Cherki conduciendo mientras Antoine Semenyo y Jérémy Doku abastecen a Erling Haaland.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL MANCHESTER CITY

  • Gianluigi Donnarumma
  • Matheus Nunes
  • Abdukodir Khusanov
  • Marc Guéhi
  • Nico O’Reilly
  • Rodri
  • Bernardo Silva
  • Rayan Cherki
  • Antoine Semenyo
  • Jérémy Doku
  • Erling Haaland
  • DT: Pep Guardiola
Formación oficial del Manchester City ante Chelsea (X @ManCity).

Formación oficial del Manchester City ante Chelsea (X @ManCity).

ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL CHELSEA

  • Robert Sánchez
  • Malo Gusto
  • Wesley Fofana
  • Jorrel Hato
  • Marc Cucurella
  • Moisés Caicedo
  • Andrey Santos
  • Estêvão Willian
  • Cole Palmer
  • Pedro Neto
  • João Pedro
  • DT: Liam Rosenior
Alineación oficial del Chelsea (X @ChelseaFC).

Alineación oficial del Chelsea (X @ChelseaFC).

LOS AUSENTES EN CHELSEA Y MANCHESTER CITY

Con vistas a este partido, Chelsea no cuenta con Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens, Filip Jorgensen y Trevoh Chalobah, todos con diferentes lesiones. Por lo tanto, no forman parte de la convocatoria para este partido.

Por el lado de Manchester City, las principales bajas son Rúben Dias y Josko Gvardiol, quienes siguen recuperándose de sus respectivas lesiones.

CHELSEA NECESITA SUMAR PARA METERSE EN CHAMPIONS

Chelsea tiene sus propios objetivos. Para terminar de buena manera la temporada, busca llegar a los puestos de clasificación directa a la UEFA Champions League. Actualmente, está en el sexto lugar (clasificación directa a Europa League) con 48 puntos, a cuatro del quinto, que es Liverpool (52). Una victoria lo dejaría con 51 unidades, a uno de los 'Reds' con seis fechas por delante.

MANCHESTER CITY SE ILUSIONA CON EL TÍTULO CON LOS TROPEZONES DE ARSENAL

Arsenal ya jugó en esta jornada 32: perdió 2-1 ante Bournemouth. Así, quedó con 70 puntos tras 32 partidos. Manchester City tiene 30 encuentros disputados y está con 61 unidades. Por lo tanto, si gana, irá a 64, es decir que quedará a seis tantos de los 'Gunners', líderes de la Premier League, pero con un partido menos aún por disputar.

PARTIDAZO EN STAMFORD BRIDGE

Chelsea y Manchester City disputan el duelo más importante de este domingo 12 de abril en la Premier League 2025-26. Los 'Blues' quieren acercarse a la zona de clasificación directa a la próxima UEFA Champions League, mientras que los 'Citizens' buscan un triunfo para acercarse a seis puntos del líder Arsenal.

Erling Haaland, en disputa con Cole Palmer.
© Getty ImagesErling Haaland, en disputa con Cole Palmer.

Manchester City le gana 2-0 al Chelsea con goles de Nico O’Reilly y Marc Guéhi en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Premier League 2025-26. Stamford Bridge es el escenario para este duelo. Se puede ver en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ Premium en toda Sudamérica y Bolavip Perú hace todo el minuto a minuto en vivo.

La Premier League puede ponerse más interesante sobre el final con un triunfo del Manchester City. Es que quedaría a seis puntos del líder Arsenal (70 ante 64) si le gana al Chelsea y aún con un partido menos. Por lo tanto, la brecha podría ser de sólo tres puntos de ventaja en la lucha por el título.

Los ‘Blues’, por su parte, deben ganar para acercarse al quinto puesto de la tabla de posiciones, último lugar que otorga una plaza para la UEFA Champions League 2026-27. Tiene 48 puntos en la sexta ubicación y está a cuatro del quinto, Liverpool (52). Si gana, quedaría a sólo una unidad.

Alineaciones confirmadas para Chelsea vs. Manchester City

  • CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorriel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estêvão Willian, Cole Palmer, Pedro Neto; y João Pedro. DT: Liam Rosenior.
  • MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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