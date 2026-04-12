¡Goles de O’Reilly y Marc Guéhi! Chelsea – Manchester City EN VIVO por la Premier League vía ESPN y Disney+ GRATIS: minuto a minuto del segundo tiempo

Manchester City le gana 2-0 al Chelsea con goles de Nico O’Reilly y Marc Guéhi en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Premier League 2025-26. Stamford Bridge es el escenario para este duelo. Se puede ver en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ Premium en toda Sudamérica y Bolavip Perú hace todo el minuto a minuto en vivo.
La Premier League puede ponerse más interesante sobre el final con un triunfo del Manchester City. Es que quedaría a seis puntos del líder Arsenal (70 ante 64) si le gana al Chelsea y aún con un partido menos. Por lo tanto, la brecha podría ser de sólo tres puntos de ventaja en la lucha por el título.
Los ‘Blues’, por su parte, deben ganar para acercarse al quinto puesto de la tabla de posiciones, último lugar que otorga una plaza para la UEFA Champions League 2026-27. Tiene 48 puntos en la sexta ubicación y está a cuatro del quinto, Liverpool (52). Si gana, quedaría a sólo una unidad.
Alineaciones confirmadas para Chelsea vs. Manchester City
- CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorriel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estêvão Willian, Cole Palmer, Pedro Neto; y João Pedro. DT: Liam Rosenior.
- MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.