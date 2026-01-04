Manchester City empató 1-1 con Chelsea en un partido correspondiente a la jornada 18 de la Premier League 2025-2026. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Etihad Stadium.
Con agónico gol de Enzo Fernández, Chelsea empató con Manchester City por la Premier League
Los 'cityzens' dejaron espacar los tres puntos y empataron con los 'blues'. Conoce todos los detalles del emocionante duelo.
90+8' ¡Final del partido!
El City pierde la oportunidad de sumar dos puntos en los últimos minutos tras un gol de Enzo. Con este tropiezo, el Arsenal amplía ligeramente su ventaja.
90+4' ¡GOOOL DEL CHELSEA!
Enzo Fernández apareció para darle empate a su equipo. Chelsea empata 1-1 con Manchester City.
89' ¡La erra Palmer!
Hato envía un excelente pase al área, pero Palmer no logra rematar con su pierna derecha.
86' Reece James sortea varios rivales
Reece James supera a varios adversarios y provoca una falta que le da un respiro al Chelsea.
83' Rodri saca a relucir su inteligencia táctica
Rodri demuestra su visión táctica y mantiene el control del balón, logrando que Palmer cometa falta.
78' Khusanov saca a relucir su velocidad
Khusanov muestra toda su velocidad y supera a Delap, quien ya se acercaba a la portería.
76' ¡Gran pase al espacio de Doku!
Excelente pase al espacio de Doku, y Foden estuvo a punto de dejarle el gol servido a Haaland, pero un defensor logró despejar el balón.
72' ¡Gran atajada de Donnarumma!
Delap recibe dentro del área y, tras girar, dispara con la zurda, pero su remate impacta en el pecho del portero italiano.
65' Pese a los intentos del Chelsea, el City sigue dominando
Después de un par de llegadas peligrosas del Chelsea, el equipo local retoma el control del partido.
58' ¡Vuelve a probar Haaland!
Haaland arranca una carrera impresionante. Al llegar a la frontal del área, intenta el remate, pero Badiashile logra bloquear su disparo.
52' Cambio obligado en el City
Sale Gvardiol e ingresa Khusanov.
50' ¡Error inexplicable de Neto!
El portugués no logra concretar la gran jugada de Enzo y su remate se va por encima del arco a pocos metros del gol.
¡Inició el segundo tiempo!
Ya se juega la segunda mitad del encuentro entre Manchester City y Chelsea.
45' ¡Final del primer tiempo!
Ambos equipos se retiran del campo de juego y se dirigen a los vestuarios. Manchester City lo gana 1-0.
42' ¡GOOOL DEL MANCHESTER CITY!
Chelsea mal parado en defensa y Reijnders aprovecha el error para sacar un bombazo, anotando el 1-0 para su equipo.
39' ¡PALO DE HAALAND!
Otra error de salida en Chelsea, que termina en un balón estrellado en el palo de Erling Haaland. Sigue avisando el Manchester City.
37' ¡UFF! Haaland casi marca el 1-0
Tras una mala salida del Chelsea, el delantero noruego quedó mano a mano con el portero rival, pero terminó fallando.
32' Foden desaprovecha otra buena opción
En esta ocasión, Bernardo envió un centro preciso, pero Foden cabeceó totalmente desviado. De igual forma, la acción fue invalidada por posición adelantada.
25' ¡Falta sobre Joao Pedro!
Ruben Dias abraza a Joao Pedro con los brazos dentro del área, y el árbitro Michael Oliver pita falta.
20' ¡UFF! Foden estuvo muy cerca de abrir el marcador
Foden… ¡LO FALLA! El inglés realiza un control impresionante para colocarse hacia la izquierda, pero su remate al primer palo se va apenas desviado.
17' Error defensivo del Chelsea
Estevao pierde la posesión y se ve obligado a sujetar a Foden para frenar un posible contragolpe.
12' ¡Tiro libre para el City!
Dura falta contra Cherki y tiro libre peligroso a favor de los 'cityzens'.
6' Casi llega el primero del City, pero hay una mano de por medio
Reijnders recibe y controla el balón dentro del área contraria, pero el árbitro sanciona la acción al considerar que hubo mano en la jugada.
5' ¡Avisa el Chelsea!
El City busca bajar el ritmo y controlar el ímpetu de un Chelsea muy agresivo. El conjunto londinense ha comenzado el partido con una intensidad difícil de sostener.
¡Inició el partido en Manchester!
Ya se juega el Manchester City vs. Chelsea.
¡Los jugadores ya están en el campo de juego!
Los jugadores ya pisan el terreno de juego y los entrenadores, Guardiola y McFarlane, intercambian un saludo cordial antes del inicio.
¡Terminó el calentamiento!
Finaliza la entrada en calor de ambos equipos en el Etihad Stadium y los once iniciales se dirigen a los vestuarios para alistarse. Todo queda listo para el inicio de un gran encuentro.
Manchester City ya está en el campo de juego
Así llegó el Chelsea al Etihad
El plantel del City ya está en el Etihad Stadium
¡Alineación confirmada del Chelsea!
El primer once sin Maresca como DT.
¡Alineación confirmada de Manchester City!
Con Rodri como titular, así saldrá al campo de juego el equipo de Pep Guardiola.
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
- 25 de enero de 2025 | Manchester City 3-1 Chelsea (Premier League)
- 18 de agosto de 2024 | Chelsea 0-2 Manchester City (Premier League)
- 03 de agosto de 2024 | Manchester City 4-2 Chelsea (Amistoso)
- 20 de abril de 2024 | Manchester City 1-0 Chelsea (FA Cup)
- 17 de febrero de 2024 | Manchester City 1-1 Chelsea (Premier League)
Posibles alineaciones de ambos equipos
Manchester City: Guianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Días, Josko Gvardiol, Nico O' Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Rejinders; Rayan Cherki, Phil Foden y Erling Haaland.
Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Andrey Santos, Enzo Fernández, Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro.
¡Bienvenidos a la cobertura del partidazo entre Manchester City vs. Chelsea!
Manchester City se enfrentará al Chelsea en el Etihad Stadium de Inglaterra por la fecha 20 de la Premier League. ¡Sigue el minuto a minuto aquí!