El técnico español finalizó su etapa en el club inglés tras 10 años, 20 títulos y ahora lo buscan de países y clubes.

Pep Guardiola cerró oficialmente una etapa histórica tras diez temporadas al mando de Manchester City y quedó automáticamente convertido en el entrenador más importante disponible en el mercado internacional. La salida del técnico español remeció el fútbol europeo debido a todo lo que consiguió durante su ciclo en Inglaterra, donde marcó una era con títulos locales e internacionales.

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Durante su paso por Manchester City, Guardiola transformó completamente la identidad futbolística del club inglés y elevó al equipo a una dimensión mundial gracias a su estilo de juego ofensivo y dominante. Por ello, apenas se confirmó que no continuaría en el cargo, distintos clubes y selecciones empezaron a seguir de cerca su situación contractual.

Según informó el diario español AS, varios países con enorme poder económico ya mostraron interés en contratar al estratega catalán. Entre los principales candidatos aparecen Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, proyectos que buscan seguir creciendo futbolísticamente mediante inversiones millonarias.

Sin embargo, el interés por Pep Guardiola no solo proviene desde Medio Oriente o selecciones nacionales. En Europa también existen gigantes históricos que analizan seriamente su contratación para iniciar un nuevo proyecto competitivo que les permita volver a pelear títulos internacionales.

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Pep Guardiola reaccionando al partido entre Manchester City vs. Bournemouth, válido por la Premier League. (Foto: Getty Images)

Milan y Juventus: los clubes que quieren convencer a Pep Guardiola

Precisamente, los clubes italianos AC Milan y Juventus FC aparecen como dos de los equipos que más atentos están a la situación del técnico español. Ambos consideran que Guardiola podría devolverles protagonismo tanto en la Serie A como en la Champions League.

Lo cierto es que el propio entrenador ya comentó en distintas entrevistas que su deseo inmediato sería descansar tras una década extremadamente exigente en la Premier League. Sin embargo, dentro del fútbol internacional existe la sensación de que una propuesta económica gigantesca y un proyecto ambicioso podrían provocar que Pep Guardiola vuelva mucho antes de lo esperado a dirigir.

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Pep Guardiola cuando ganó la Champions League con el Manchester City. (Foto: Getty Images)

¿Cuántos títulos ganó Pep Guardiola en Manchester City?

Pep Guardiola ganó con el Manchester City 6 Premier League, 5 Copa de la Liga, 3 FA Cup, 3 Community Shield, 1 Champions League y 1 Mundial de Clubes.

¿Cuánto dinero ganó en total Pep Guardiola en Manchester City?

Se estima que durante su etapa en el Manchester City, Pep Guardiola ganó en total entre 230 y 250 millones de euros.

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Datos claves

Pep Guardiola finalizó oficialmente su ciclo histórico de diez temporadas con el Manchester City.

Las selecciones de Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí muestran interés por Pep Guardiola.

Los clubes italianos AC Milan y Juventus FC analizan contratar al entrenador español.