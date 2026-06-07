Dónde ver EN VIVO Marruecos vs Noruega, amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Marruecos y Noruega disputan su último partido previo al Mundial 2026. Se enfrentan este domingo en Harrison, Nueva Jersey.

Las selecciones de Marruecos y Noruega se enfrentan hoy domingo 7 de junio en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Se trata de un partido amistoso internacional, que les sirve a ambos combinados nacionales como preparación para el Mundial 2026.

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Marruecos, que supo ser cuarto lugar en el Mundial de Qatar 2022, es una de las selecciones que puede dar la sorpresa en esta Copa del Mundo. Integra el grupo C de competencia junto a Brasil, Haití y Escocia. El combinado de Mohamed Ouahbi cuenta con grandes figuras como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Yassine Bounou, entre otros.

Yassine Bounou, arquero y figura de Marruecos (Getty Images).

Noruega, que vuelve a un Mundial tras 28 años (Francia 1998 había sido el último), apela a las capacidades goleadoras de Erling Haaland y Alexander Sörloth para dar una buena actuación. Forma parte del Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak.

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¿Dónde ver EN VIVO Marruecos vs Noruega?

El partido amistoso entre Marruecos y Noruega, preparatorio para el Mundial 2026, no tiene transmisión por TV y streaming para todos los países. Mira, a continuación, dónde verlo en cada país:

Argentina: TyC Sports y TyC Play

y Chile, Colombia, Ecuador y Perú: DSports y DGO

y Brasil: Xsports , Cazé TV , Claro TV+ , Sky+ y Vivo Play

, , , y España: Movistar Liga de Campeones , M+ Fanzone y Movistar+

, y Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y fuboTV.

Las apuestas mundial de la semana previa al torneo son las más atractivas: Bolavip Perú te recuerda por qué cerrar tus jugadas antes del primer partido puede ser clave.

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¿A qué hora se juega Marruecos vs Noruega?

Marruecos vs Noruega se juega este domingo 7 de junio, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas

Datos claves

Marruecos y Noruega juegan hoy 7 de junio un amistoso previo al Mundial 2026 .

juegan hoy un amistoso previo al . El partido se disputa en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

de Harrison, Nueva Jersey. Erling Haaland y Alexander Sörloth lideran a Noruega, ausente de los mundiales desde 1998.