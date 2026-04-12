¿Juegan Haaland y Enzo Fernández? Posibles alineaciones para Chelsea vs. Manchester City por la Premier League 2025-26

Chelsea y Manchester City se enfrentan este domingo 12 de abril por la jornada 32 de la Premier League 2025-26. Se trata de un duelo decisivo entre dos de los equipos más importantes del fútbol inglés, pero que tiene el condimento de la lucha por el título. Los ‘Citizens’ pueden acercarse al líder Arsenal, mientras que los ‘Blues’ quieren acercarse a los puestos de clasificación a la próxima UEFA Champions League.

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La lucha por el título de la Premier League 2025-26 se pone cada vez más interesante debido a los puntos que viene perdiendo Arsenal, siendo líder (tiene 70 puntos). En esta jornada 32, perdió ante Bournemouth por 2-1. Así, Manchester City, si gana, se pondría con 64 unidades (con un partido menos).

Chelsea, por su parte, está lejos de esa pelea por el trofeo de la primera división inglesa. No obstante, pelea por meterse directamente a la UEFA Champions League 2025-26. Actualmente, está en sexto lugar con 48 puntos y está a cinco del Liverpool (52), que es el último en meterse a la máxima competencia de Europa.

Las novedades de Chelsea y Manchester City en sus equipos

Chelsea sigue con la polémica alrededor de Enzo Fernández. El entrenador Liam Rosenior confirmó que continúa suspendido, luego de sus polémicas declaraciones donde insinuó un interés “por vivir en Madrid”. Así, el capitán de los ‘Blues’ no será titular ante Manchester City.

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Enzo Fernández sigue suspendido internamente en Chelsea (Getty Images).

Además de la baja del argentino, Reece James, Levi Colwill, Jamie Bynoe-Gittens, Filip Jorgensen y Trevoh Chalobah tampoco estarán en este duelo importante en Stamford Bridge. Podría volver Benoit Badiashile, aunque ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

Por el lado de Manchester City, no hay mucha incógnita alrededor del equipo titular. Aunque, continúa con las bajas de hombres importantes en la defensa como Rúben Dias y Josko Gvardiol.

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Alineación probable del Chelsea

Robert Sánchez

Malo Gusto

Wesley Fofana

Tosin Adarabioyo

Marc Cucurella

Roméo Lavia

Moisés Caicedo

Pedro Neto

Cole Palmer

Alejandro Garnacho

Joao Pedro

DT: Liam Rosenior

Alineación probable del Manchester City

Gianluigi Donnarumma

Matheus Nunes

Abdukodir Khusanov

Marc Guéhi

Nico O’Reilly

Rodri

Bernardo Silva

Rayan Cherki

Antoine Semenyo

Jérémy Doku

Erling Haaland

DT: Pep Guardiola

¿A qué hora se juega Chelsea vs. Manchester City por la Premier League 2025-26?

El partido entre Chelsea y Manchester City se juega este domingo 12 de abril en Stamford Bridge por la jornada 32 de la Premier League 2025-26. El horario de inicio del duelo es a las 16:30 horas local (10:30 horas de Lima, Perú).

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¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Manchester City por la Premier League 2025-26?

Chelsea vs. Manchester City tiene transmisión en vivo de ESPN en TV y de la plataforma online Disney+ Premium para toda Sudamérica. En México, en tanto, va por FOX México y FOX One. Mientras que en los Estados Unidos se puede disfrutar por Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y USA Network.

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