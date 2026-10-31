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Coventry vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la Premier League

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry vs. Sunderland, Premier League
Coventry vs. Sunderland, Premier League

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. En la Premier League hay partidos que valen más por lo que está debajo que por lo que pasa arriba, y este es uno de esos casos: se enfrentan el anteúltimo y el último de la tabla.

Ninguno de los dos ganó en las últimas semanas y ambos necesitan puntos para no quedar relegados desde temprano en la temporada.

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La actualidad de ambos equipos

Coventry llega golpeado tras caer de local ante Fulham, un resultado que se suma a la derrota del fin de semana anterior frente a Tottenham. Antes de esa racha negativa había mostrado algo de reacción con un triunfo contundente ante Newcastle, pero la última fecha volvió a mostrar las grietas de un equipo que está 19° con apenas 6 puntos en 8 partidos.

Sunderland llega un poco más tranquilo después del 0-0 frente a Leeds, aunque esa igualdad llegó tras dos derrotas seguidas, ante Bournemouth y Brighton. Con 5 unidades, está en el fondo de la tabla y necesita con urgencia encadenar resultados positivos para empezar a escalar posiciones.

El historial entre Coventry y Sunderland

El historial entre ambos tiene 44 encuentros y una leve ventaja para Coventry, que ganó 15 veces por 11 de Sunderland, con 18 empates de por medio. En las últimas citas la paridad fue total: de los últimos diez cruces, cuatro terminaron igualados y el resto se repartió sin que ninguno lograra imponerse con claridad en el tramo reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/05/2025Sunderland vs. Coventry1-1Championship
09/05/2025Coventry vs. Sunderland1-2Championship
15/03/2025Coventry vs. Sunderland3-0Championship
09/11/2024Sunderland vs. Coventry2-2Championship
23/12/2023Sunderland vs. Coventry0-3Championship
26/08/2023Coventry vs. Sunderland0-0Championship
25/02/2023Coventry vs. Sunderland2-1Championship
31/07/2022Sunderland vs. Coventry1-1Championship
01/03/2020Coventry vs. Sunderland1-0League One
23/11/2019Sunderland vs. Coventry1-1League One

Horario del partido

  • Perú: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 07:30 hs
  • Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
  • Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 12:30 hs
  • Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
  • Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Coventry suma 6 puntos en el torneo.
  • Sunderland suma 5 puntos en el torneo.
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