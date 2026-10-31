Coventry vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la Premier League

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. En la Premier League hay partidos que valen más por lo que está debajo que por lo que pasa arriba, y este es uno de esos casos: se enfrentan el anteúltimo y el último de la tabla.

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Ninguno de los dos ganó en las últimas semanas y ambos necesitan puntos para no quedar relegados desde temprano en la temporada.

La actualidad de ambos equipos

Coventry llega golpeado tras caer de local ante Fulham, un resultado que se suma a la derrota del fin de semana anterior frente a Tottenham. Antes de esa racha negativa había mostrado algo de reacción con un triunfo contundente ante Newcastle, pero la última fecha volvió a mostrar las grietas de un equipo que está 19° con apenas 6 puntos en 8 partidos.

Sunderland llega un poco más tranquilo después del 0-0 frente a Leeds, aunque esa igualdad llegó tras dos derrotas seguidas, ante Bournemouth y Brighton. Con 5 unidades, está en el fondo de la tabla y necesita con urgencia encadenar resultados positivos para empezar a escalar posiciones.

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El historial entre Coventry y Sunderland

El historial entre ambos tiene 44 encuentros y una leve ventaja para Coventry, que ganó 15 veces por 11 de Sunderland, con 18 empates de por medio. En las últimas citas la paridad fue total: de los últimos diez cruces, cuatro terminaron igualados y el resto se repartió sin que ninguno lograra imponerse con claridad en el tramo reciente.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/05/2025 Sunderland vs. Coventry 1-1 Championship 09/05/2025 Coventry vs. Sunderland 1-2 Championship 15/03/2025 Coventry vs. Sunderland 3-0 Championship 09/11/2024 Sunderland vs. Coventry 2-2 Championship 23/12/2023 Sunderland vs. Coventry 0-3 Championship 26/08/2023 Coventry vs. Sunderland 0-0 Championship 25/02/2023 Coventry vs. Sunderland 2-1 Championship 31/07/2022 Sunderland vs. Coventry 1-1 Championship 01/03/2020 Coventry vs. Sunderland 1-0 League One 23/11/2019 Sunderland vs. Coventry 1-1 League One

Horario del partido

Perú: 10:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN3 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 07:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Leeds — sábado 31 de octubre, 10:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 12:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs

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En síntesis