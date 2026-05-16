Chelsea vs. Manchester City EN VIVO por la final de la FA Cup vía ESPN y Disney+ Premium GRATIS: minuto a minuto

Se define el título de la FA Cup en el mítico Wembley. Chelsea y Manchester City se enfrentan en la final. Sigue las acciones en vivo minuto a minuto.

Chelsea y Manchester City definen al campeón de la FA Cup 2025/2026 en la final en Wembley. HOY sábado 16 de mayo desde las 09:00 horas de Lima, Perú se enfrentan estos dos equipos en busca de un nuevo trofeo para sus vitrinas. Los ‘Citizens’ pueden sumar su segundo título en esta temporada tras la Carabao Cup, mientras que los ‘Blues’ quieren salvar su temporada. El duelo se puede ver en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ Premium, mientras que puedes seguir el minuto a minuto aquí en Bolavip Perú.

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Chelsea no ha tenido una buena temporada, ya que ha tenido cambios de entrenador. Empezó con Enzo Maresca, tuvo a Liam Rosenior y termina con el interino Calum McFarlane en el banco de suplentes. Necesita el triunfo para, al menos, meterse en la próxima UEFA Europa League.

Manchester City, por su parte, ya ganó esta temporada la Carabao Cup en la final ante Arsenal en Wembley. Esta definición le llega en plena lucha por el título de la Premier League ante los ‘Gunners’. Aún así, busca asegurar su segundo título de la campaña.

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Sigue el minuto a minuto de Chelsea vs. Manchester City

Todos los detalles de la final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City