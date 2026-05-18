¿Qué resultados necesita Arsenal para ser campeón de la Premier League 2025-26?

Terminó el duelo de Arsenal vs. Burnley. Para la última fecha de Premier League, los gunners deben conseguir este resultado para ser campeón.

El desenlace de la Premier League 2025-26 mantiene en vilo al mundo del fútbol con una definición histórica. Tras asegurar una victoria crucial de 1-0 ante el Burnley gracias al gol de Kai Havertz, el Arsenal de Mikel Arteta se aferra con fuerza al liderato.

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Con este resultado en la jornada 37, los Gunners alcanzan los 82 puntos en la tabla general, superando temporalmente por cinco unidades al Manchester City. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola todavía tiene dos partidos pendientes (frente a Bournemouth y Aston Villa), lo que deja la mesa puesta para un cierre de infarto.

¿Qué necesita el Arsenal en la última jornada?

Para romper una sequía de 22 años sin levantar el trofeo de la Premier League, el panorama del Arsenal es muy claro. La escuadra de Londres asegurará la corona de forma automática si derrota al Crystal Palace en la última fecha del campeonato.

¡¡LA FÓRMULA QUE LE DIO RESULTADO TODO EL AÑO A LOS GUNNERS!! Gran centro de Saka y cabezazo goleador de la Cobra Havertz, para el 1-0 del Arsenal ante Burnley… ¡cada vez más cerca del título el equipo de Arteta!



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Al conseguir una victoria en su partido final, el Arsenal alcanzará los 85 puntos, una cifra que se volvería matemáticamente inalcanzable para el Manchester City. De esta manera, los dirigidos por Arteta dependen de sí mismos para gritar campeón sin tener que mirar lo que ocurra en otros estadios.

Los escenarios si el Arsenal llega a empatar o perder

Un tropiezo del Arsenal ante el Crystal Palace trasladará toda la presión a lo que haga el Manchester City en su cierre de calendario. Si los Gunners empatan en la última jornada, necesitarán que el City deje ir puntos en al menos uno de sus compromisos restantes.

En el peor de los escenarios, una derrota del Arsenal en la fecha final obligaría a los londinenses a prender las veladoras. En ese caso, la única opción para levantar el título sería que el Manchester City no sume más de 4 puntos en sus últimos partidos del torneo.

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La diferencia de goles como criterio de desempate

Si el Arsenal y el Manchester City terminan la temporada completamente igualados en puntos, el campeón de Inglaterra se definirá por la diferencia de goles. Tras el gol de Havertz ante el Burnley, los de Emirates Stadium registran un +43 en su diferencia de goles (69 a favor y 26 en contra).

Por su parte, el Manchester City cuenta exactamente con el mismo +43 en su diferencia de goles (75 a favor y 32 en contra) antes de jugar sus partidos pendientes. En caso de que ambos rubros terminen empatados, el City se llevaría el título debido al criterio de enfrentamientos directos entre sí durante esta campaña.

Kai Havertz anotó de esta forma para Arsenal vs. Burnley. (Foto: X).

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