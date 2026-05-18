Adiós a una era en la Premier League: Pep Guardiola se va del Manchester City y ya tiene reemplazo

Se conoció que Pep Guardiola no seguirá en el Manchester City y tras el final de temporada un nuevo entrenador tomará su lugar.

En Inglaterra han dado a conocer el final de una era en la Premier League. Manchester City y Pep Guardiola darán por terminada una larga y exitosa etapa juntos. El técnico español dejará el cargo cuando dispute su último juego ante el Aston Villa de local el próximo domingo 24 de mayo.

Publicidad

El diario Dialy Mail dio a conocer esta noticia que agarró por sorpresa a más de uno. “El City ya ha empezado a comunicar a sus patrocinadores que el anuncio es inminente. La noticia también era un secreto a voces entre algunos allegados a Guardiola”, se pudo conocer mediante este medio.

Pep Guardiola junto Rayan Cherki (Foto: Getty).

Por lo tanto, se dará un pequeño homenaje al español por los años de logros con el conjunto ciudadano “se espera que se confirme el mismo domingo, con tiempo para celebrar el impacto tremendo de Guardiola en el fútbol inglés con un desfile en autocar descapotable el lunes siguiente”.

Publicidad

¿Quién será el reemplazo de Pep Guardiola?

Se conoció por importantes periodistas como David Ornstein y Sam Lee, que el reemplazante en el banquillo será Enzo Maresca. El exDT del Chelsea tomará las riendas de un nuevo proyecto con el Manchester City, intentando poder mantener el legado del catalán.

El anuncio que se tiene preparado podría adelantarse en caso el conjunto ‘ciudadano’ no tenga un resultado favorable ante el Bournemouth. Pues de no lograr ganar, el Arsenal saldrá automáticamente campeón de la Premier League, lo que haría que la temporada esté terminada para el equipo de Manchester.

Enzo Maresca llegaría al Manchester City (Foto: Getty).

Publicidad

Los números de Pep Guardiola en Manchester City

Hablar de Pep Guardiola en el Manchester City es prácticamente mencionar a su máximo ídolo en la historia del club. El español fue un antes y un después para este club, básicamente los puso en el mapa de toda Europa gracias a sus títulos.

Títulos con el Manchester City:

1 Champions League

6 Premier League

1 Supercopa de Europa

3 FA Cup

5 Copa de la Liga

3 Community Shield

Números con el Manchester City:

Partidos dirigidos: 591

Victorias: 423

Empates: 76

Derrotas: 92

Publicidad

Datos Claves