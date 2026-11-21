Luego de anotar un doblete frente a FC Cajamarca, la palabra de Eryc Castillo fue determinante para conocer las sensaciones de Alianza Lima pensando en la definición del título. Conoce qué dijo exactamente.

Luego de la muy buena victoria de Alianza Lima ante FC Cajamarca en Matute, y con lo cual los victorianos llegan más entonados que nunca a la definición por el título nacional, Eryc Castillo conversó con la prensa deportiva local para analizar el momento del equipo. Asimismo, habló de las finales y no se decantó por un rival en particular al estar más concentrados en lo que ellos puedan hacer.

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Así es. Una de las figuras de Alianza Lima el día de hoy, ya que anotó un doblete en el Estadio Alejandro Villanueva, dio detalles de cuál es la verdadera percepción en la interna del grupo sobre lo que se les viene. No entró en detalles sobre la preferencia entre Sport Huancayo, Universitario de Deportes o Sporting Cristal, sino que más bien hizo énfasis en la complejidad de todos ellos.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Las revelaciones de Eryc Castillo sobre lo que se le viene a Alianza Lima

“Todos los rivales para Alianza Lima son complicados. Nosotros hacemos nuestro trabajo contra el rival que nos toque. Va a ser determinante cómo se juegan las finales y nosotros estamos mentalizados en el próximo partido”; declaró Eryc Castillo en conversación con L1 MAX luego del triunfo por 5-0 ante FC Cajamarca y con lo cual los íntimos se alistan para las definiciones.

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En esta misma línea, la ‘Culebra‘ se refirió al regreso a las canchas de un Paolo Guerrero que sin duda alguna será clave en el objetivo de Alianza Lima rumbo al título nacional. “Creo que es importante que los delanteros sumen. Por ahí Paolo no venía con un buen ritmo de juego, se dio la posibilidad de que juegue, anotó y eso trae mucho confianza para lo que se nos viene“.

🎙️Eryc Castillo: "Ahora vamos a enfocarnos en lo que se viene"



"Creo que es importante que los delanteros sumen y Paolo necesitaba esa confianza".#AlianzaLima 5-0 #FCCajamarca



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¿Cómo se definirá al rival de Alianza Lima en las finales de la Liga 1 2026?

Sabiendo que Alianza Lima espera con tranquilidad a su rival en las finales de la Liga 1 2026, recién mañana se conocerá de manera oficial quién podría llegar a la tan ansiada definición. En principio, Sport Huancayo enfrenta a Universitario de Deportes y de ganar se llevará el Torneo Clausura, así que ambos equipos volverán a enfrentarse en las semifinales. El ganador disputará la final.

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Luego, si la ‘U‘ gana o empata podría acceder a las semifinales contra Sporting Cristal si es que los celestes vencen a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. En el caso de un clasificado directo a la final, los únicos en lograrlo serían los merengues si es que suman tres puntos en el Estadio IPD Huancayo y en Lima existe una paridad o triunfo de la vista. Estos son los escenarios para esperar.

¡𝗟𝗼𝘀 𝗰𝗲𝗿𝗲𝗯𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗮𝗹 𝘁𝗶́𝘁𝘂𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗼𝗿𝗻𝗲𝗼 𝗖𝗹𝗮𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮! 🧠



Javier Sanguinetti, Yoshimar Yotún y Jairo Concha buscarán guiar a sus equipos en la última jornada de la #Liga1TeApuesto 🏆#ElADNdelHincha pic.twitter.com/SlRXGwynlV — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) November 21, 2026

DATOS CLAVES

Eryc Castillo anotó un doblete en la goleada por 5-0 ante FC Cajamarca.

anotó un doblete en la goleada por 5-0 ante FC Cajamarca. Paolo Guerrero volvió a jugar y anotó un gol clave para Alianza Lima.

volvió a jugar y anotó un gol clave para Alianza Lima. Universitario y Sport Huancayo definirán mañana al rival de Alianza en las finales.