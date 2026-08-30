Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Brighton: hora, canales de TV y streaming online

Chelsea y Brighton buscan su segundo triunfo en esta Premier League 2026/2027. Se enfrentan este domingo en Stamford Bridge. Conoce todos los detalles del duelo.

Chelsea y Brighton se ven las caras hoy domingo 30 de agosto en Stamford Bridge por la fecha 2 de la Premier League 2026/2027. El duelo comienza a las 8:00 A.M., hora de Perú, y tiene el arbitraje de Michael Oliver con Andrew Kitchen en el VAR. Ambos equipos vienen de ganar en la primera jornada.

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Los ‘Blues’ tienen su primera presentación en casa en esta liga inglesa. Luego de vencer 3-2 a Fulham en Craven Cottage, Xabi Alonso y compañía hacen su estreno oficial ante su público en esta temporada. Buscan meterse rápidamente en el primer lugar de la tabla con puntaje ideal.

Los ‘Seagulls’, por su parte, también quieren subirse a lo más alto de la Premier League. El equipo dirigido por Fabian Hürzeler tuvo un gran debut en el certamen al golear 4-0 a Aston Villa en la primera jornada. Además, vienen de golear por mismo resultado al Tromsø IL para meterse en la fase liga de la UEFA Conference League 2026/2027.

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¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Brighton?

El partido entre Chelsea y Brighton, que tiene como sede el Stamford Bridge de Londres, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica: ESPN , Disney+ Premium

, México: TNT Sports México , Max México

, Estados Unidos: NBCSN , SiriusXM FC , fuboTV

, , España: DAZN, DAZN1, Movistar+

¿A qué hora se juega Chelsea vs. Brighton?

Chelsea vs. Brighton, duelo por la fecha 2 de la Premier League que se juega este domingo 30 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 A.M.

México: 7:00 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:00 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:00 A.M.

Estados Unidos: 5:00 A.M. (PT) y 9:00 A.M. (ET)

y España: 3:00 P.M.

Inglaterra: 2:00 P.M.

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