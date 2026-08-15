Dónde ver EN VIVO amistoso Chelsea vs. Real Sociedad: hora, canales de TV y streaming online

Chelsea y Real Sociedad afrontan este sábado una de sus últimas pruebas de preparación. El amistoso internacional de clubes está programado para las 8:00 a. m. en Perú. Mira los detalles.

Chelsea y Real Sociedad se enfrentan este sábado 15 de agosto de 2026 en un amistoso internacional de clubes que marca el cierre de la pretemporada para ambos equipos. El encuentro comenzará a las 8:00 a. m. en Perú en Stamford Bridge, en Londres, Inglaterra.

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El cuadro inglés llega después de un empate 3-3 ante el Johor Darul Ta’zim, resultado con el que cerró su amistoso anterior el pasado 9 de agosto. Así, para los ‘Blues’, este partido será el último antes del inicio de la temporada oficial. Su primer encuentro en la Premier League será el lunes 24 de agosto ante Fulham como visitante.

La Real Sociedad, por su parte, viene de una derrota 2-1 frente al Köln y encara este cruce como su último compromiso de preparación antes del arranque de LaLiga. Este estreno será el próximo viernes 21 de agosto ante Real Betis en el Benito Villamarín.

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¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Real Sociedad?

El partido amistoso entre Chelsea y Real Sociedad, que se juega en Stamford Bridge, no tiene transmisión en TV, pero sí vía streaming online. Únicamente se puede ver por la plataforma CFC+, perteneciente al conjunto inglés. Para acceder a este servicio de streaming, la membresía anual sale alrededor de las 14,99 libras esterlinas.

¿A qué hora se juega Chelsea vs. Real Sociedad?

Chelsea vs. Real Sociedad, duelo amistoso que se disputa este sábado 15 de agosto, tiene los siguientes horarios de inicio:

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Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 a.m.

8:00 a.m. México (Ciudad de México): 7:00 a.m.

7:00 a.m. Chile: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Argentina y Uruguay: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Estados Unidos: 6:00 a.m. (PT) y 9:00 a.m. (ET)

6:00 a.m. (PT) y 9:00 a.m. (ET) España: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Inglaterra: 2:00 p.m.

DATOS CLAVE