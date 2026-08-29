Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras UTC 2-4 Universitario

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego del triunfazo de Universitario ante UTC en la ciudad de Cajamarca.

Se juega la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 y acabamos de presenciar uno de los partidos más emocionantes del fin de semana. Así es, UTC y Universitario de Deportes midieron fuerzas en el Estadio Héroes de San Ramón y el triunfo terminó siendo para el equipo merengue que tuvieron un enorme sentido de reacción cuando en un momento estuvieron 2-0 abajo en el marcador.

Publicidad

En cuanto a cómo se dio el encuentro, desde un inicio fue UTC quien sorprendió a propios y extraños con dos goles de muy buena factura. Primero apareció Luis Arce a los 16′ para abrir el marcador tras un gran remate desde larga distancia y luego fue Abdiel Arroyo quien a los 20′ puso el segundo para los locales. Recién a los 45’+1 llegó el descuento de la ‘U‘ gracias a un tiro libre de Jairo Concha.

Ya en el segundo tiempo, el partido se tornó mucho más parejo a lo que sucedió en la primera etapa y a los 73′ fue Williams Riveros quien encontró el empate luego de una muy definición en área rival. Rápidamente, a los 77′ fue Álex Valera quien puso el 3-2 con un gran cabezazo y a los 80′ apareció Andy Polo para poner el 4-2. Sin más emociones, el encuentro en Cajamarca terminó así.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Publicidad

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Tabla posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Viernes 28 de agosto

Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca

Publicidad

Sábado 29 de agosto

Los Chankas 3-4 Juan Pablo II

UTC 2-4 Universitario de Deportes

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | 19:30 | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 30 de agosto

CD Moquegua vs. Alianza Atlético | 11:00 | Estadio 25 de noviembre

ADT vs. Sport Huancayo | 13:15 | Estadio Unión Tarma

Sport Boys vs. Sporting Cristal | 15:30 | Estadio Hugo Sotil

Cienciano vs. Cusco FC | 19:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 31 de agosto

Atlético Grau vs. FBC Melgar | 15:00 | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Publicidad

DATOS CLAVES