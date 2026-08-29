Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y Acumulado de la Liga 1 tras UTC 2-4 Universitario

Se juega la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 y acabamos de presenciar uno de los partidos más emocionantes del fin de semana. Así es, UTC y Universitario de Deportes midieron fuerzas en el Estadio Héroes de San Ramón y el triunfo terminó siendo para el equipo merengue que tuvieron un enorme sentido de reacción cuando en un momento estuvieron 2-0 abajo en el marcador.
En cuanto a cómo se dio el encuentro, desde un inicio fue UTC quien sorprendió a propios y extraños con dos goles de muy buena factura. Primero apareció Luis Arce a los 16′ para abrir el marcador tras un gran remate desde larga distancia y luego fue Abdiel Arroyo quien a los 20′ puso el segundo para los locales. Recién a los 45’+1 llegó el descuento de la ‘U‘ gracias a un tiro libre de Jairo Concha.
Ya en el segundo tiempo, el partido se tornó mucho más parejo a lo que sucedió en la primera etapa y a los 73′ fue Williams Riveros quien encontró el empate luego de una muy definición en área rival. Rápidamente, a los 77′ fue Álex Valera quien puso el 3-2 con un gran cabezazo y a los 80′ apareció Andy Polo para poner el 4-2. Sin más emociones, el encuentro en Cajamarca terminó así.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Tabla posiciones del Acumulado 2026
Se supo la reacción de los jugadores de Universitario ante la medida cautelar en favor de Gremco
Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026
Viernes 28 de agosto
- Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca
Sábado 29 de agosto
- Los Chankas 3-4 Juan Pablo II
- UTC 2-4 Universitario de Deportes
- Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | 19:30 | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 30 de agosto
- CD Moquegua vs. Alianza Atlético | 11:00 | Estadio 25 de noviembre
- ADT vs. Sport Huancayo | 13:15 | Estadio Unión Tarma
- Sport Boys vs. Sporting Cristal | 15:30 | Estadio Hugo Sotil
- Cienciano vs. Cusco FC | 19:00 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 31 de agosto
- Atlético Grau vs. FBC Melgar | 15:00 | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo
DATOS CLAVES
- Universitario de Deportes remontó y venció 4-2 a UTC por la fecha 7 del Clausura.
- Universitario anotó mediante Jairo Concha, Williams Riveros, Álex Valera y Andy Polo.
- Luis Arce y Abdiel Arroyo marcaron los dos goles de UTC en Cajamarca.