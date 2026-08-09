Dónde ver EN VIVO amistoso Johor Darul Ta’zim vs. Chelsea: hora, canales de TV y streaming online

Johor Darul Ta'zim y Chelsea juegan hoy, domingo 9 de agosto, un amistoso internacional de clubes programado para las 7:00 a. m. de Perú. Conoce los detalles.

Johor Darul Ta’zim y Chelsea se enfrentan este domingo 9 de agosto en un amistoso internacional de clubes que se juega desde las 7:00 a. m. de Perú en el Sultan Ibrahim Stadium de Johor Bahru, Malasia. Representa una nueva prueba de pretemporada para el conjunto inglés casi 24 horas después de su último encuentro.

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El Chelsea afronta este compromiso como parte de su preparación para la temporada 2026/27. Llega luego de vencer 3-0 al AC Milan en su amistoso anterior, disputado el sábado, y ahora suma otra exigencia en su puesta a punto.

Johor Darul Ta’zim, por su parte, viene de igualar 0-0 ante el Elche en otro amistoso. El cuadro malasio afrontará otro amistoso de pretemporada frente al Chelsea.

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¿Dónde ver EN VIVO Johor Darul Ta’zim vs. Chelsea?

El partido amistoso entre Johor Darul Ta’zim y Chelsea, que se disputa en Johor Bahru, Malasia, tiene transmisión vía streaming online. Se puede ver en vivo por el canal de YouTube de Claro Sports para toda Latinoamérica.

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Chelsea FC vs Johor Darul Ta’zim FC

🗓️ Sunday, 9 August 2026

⏰ Kick-off: 8:00 PM

📍 Sultan Ibrahim Stadium, Johor



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⚡ Limited… pic.twitter.com/W716Frkluu — JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) August 8, 2026

Horarios de Johor Darul Ta’zim vs. Chelsea en cada país

Johor Darul Ta’zim vs. Chelsea, duelo amistoso que se juega este domingo 9 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Chile: 8:00 a. m.

8:00 a. m. Argentina y Uruguay: 9:00 a. m.

9:00 a. m. México (Ciudad de México): 6:00 a. m.

6:00 a. m. Estados Unidos (ET): 8:00 a. m.

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