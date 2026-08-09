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Dónde ver EN VIVO amistoso Johor Darul Ta’zim vs. Chelsea: hora, canales de TV y streaming online

Johor Darul Ta'zim y Chelsea juegan hoy, domingo 9 de agosto, un amistoso internacional de clubes programado para las 7:00 a. m. de Perú. Conoce los detalles.

Moisés Caicedo, figura del Chelsea.
© Getty ImagesMoisés Caicedo, figura del Chelsea.

Johor Darul Ta’zim y Chelsea se enfrentan este domingo 9 de agosto en un amistoso internacional de clubes que se juega desde las 7:00 a. m. de Perú en el Sultan Ibrahim Stadium de Johor Bahru, Malasia. Representa una nueva prueba de pretemporada para el conjunto inglés casi 24 horas después de su último encuentro.

El Chelsea afronta este compromiso como parte de su preparación para la temporada 2026/27. Llega luego de vencer 3-0 al AC Milan en su amistoso anterior, disputado el sábado, y ahora suma otra exigencia en su puesta a punto.

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Johor Darul Ta’zim, por su parte, viene de igualar 0-0 ante el Elche en otro amistoso. El cuadro malasio afrontará otro amistoso de pretemporada frente al Chelsea.

¿Dónde ver EN VIVO Johor Darul Ta’zim vs. Chelsea?

El partido amistoso entre Johor Darul Ta’zim y Chelsea, que se disputa en Johor Bahru, Malasia, tiene transmisión vía streaming online. Se puede ver en vivo por el canal de YouTube de Claro Sports para toda Latinoamérica.

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Horarios de Johor Darul Ta’zim vs. Chelsea en cada país

Johor Darul Ta’zim vs. Chelsea, duelo amistoso que se juega este domingo 9 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 a. m.
  • Chile: 8:00 a. m.
  • Argentina y Uruguay: 9:00 a. m.
  • México (Ciudad de México): 6:00 a. m.
  • Estados Unidos (ET): 8:00 a. m.

DATOS CLAVE

  • Johor Darul Ta’zim y Chelsea juegan un amistoso el domingo 9 de agosto.
  • Claro Sports en YouTube transmitirá el partido en vivo para toda Latinoamérica.
  • Chelsea venció 3-0 al Milan un día antes de este encuentro de pretemporada.
Renato Pérez
Renato Pérez
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