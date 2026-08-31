Manchester City anunció el fichaje de Allan Elías, de 22 años. Palmeiras logra otra venta histórica. Conoce más sobre este futbolista, que llega para suplir el lugar que dejó Savinho.

Manchester City anunció de manera oficial el fichaje de Allan Elías, extremo brasileño de 22 años. Llega procedente del Palmeiras en una operación por 40 millones de euros, que le quedan al conjunto brasileño. El joven futbolista llega para suplir el hueco que dejó Savinho, quien fue transferido al Tottenham.

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Allan Elías firmó este lunes 31 de agosto un contrato con Manchester City hasta el verano de 2031. A pesar de llegar como un extremo para reemplazar a Savinho, el propio club destacó su polifuncionalidad, ya que puede jugar en el centro del campo, como segundo delantero y hasta ha tenido algunos encuentros como lateral en el Brasileirão.

Welcome to City, Allan 🩵 pic.twitter.com/3UNqwzZkiA — Manchester City (@ManCity) August 31, 2026

“Este es un momento irreal para mí“, comentó el joven futbolista en declaraciones oficiales al sitio web del club. “El Manchester City, con todo lo que ha ganado en los últimos 15 años, es uno de los clubes más atractivos del mundo para cualquier jugador. Poder estar sentado aquí hoy y decir que me he unido a ellos es el momento de mayor orgullo de mi vida”, reflexionó.

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¿Quién es Allan Elías y por qué reemplaza a Savinho?

Allan Elías, con 22 años, se ha dado a conocer en el Palmeiras y destaca por su perfil moderno de extremo a pierna cambiada. Es zurdo, por lo que juega por el sector derecho para ser desequilibrante enganchando al medio en busca de pase o remate al arco.

Su perfil de gambeteador y encarador, sumado a su velocidad a corta distancia, lo asemeja a Savinho por característica y también por ser un joven brasileño. La diferencia radica en su polifuncionalidad, lo que demuestra la entrega de Allan, además de poder jugar en un equipo que tiende a darle oportunidades en diferentes posiciones a sus futbolistas.

En Palmeiras, club donde desarrolló su carrera en juveniles desde 2019, jugó un total de 96 partidos con 9 goles marcados y 12 asistencias dadas. Tiene buen pie, sacrificio y velocidad, por lo que le dará esas características al equipo de Enzo Maresca.

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Así ha sido el mercado de fichajes del Manchester City

Manchester City cierra así su quinto fichaje en este mercado de verano europeo. Es que, además de Allan, llegaron Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jeremy Monga (Leicester City), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Ayyoub Bouaddi (Lille).

Por estos cinco nombres, el conjunto del Etihad gastó un total de 285.2 millones de euros. De todas maneras, esa cifra debería ser mayor ante otras operaciones que ha realizado durante este mercado en cuanto a fichajes. Pero, el club no las cuenta debido a que se han ido cedidos a otras instituciones (Mathys Detourbet, Pierce Charles, entre otros).

EL DETALLE DE LOS FICHAJES DEL MANCHESTER CITY

JUGADORES MONTOS CLUBES PROCEDENTES Elliot Anderson €135 millones Nottingham Forest (ENG) Ayyoub Bouaddi €95 millones Lille (FRA) Allan Elías €40 millones Palmeiras (BRA) Jeremy Monga €11.7 millones Leicester City (ENG) Gerónimo Rulli €3.5 millones Olympique de Marsella (FRA)

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En tanto, en lo que respecto a ventas, los ‘Citizens’ también han estado activos. Se fueron Savinho, Tijjani Reijnders, Rodri, Nico, James Trafford, Manuel Akanji, Nathan Aké, Issa Kaboré, Bernardo Silva, John Stones y Omar Marmoush.

EL DETALLE DE LAS SALIDAS DE MANCHESTER CITY

JUGADORES TIPO DE SALIDA MONTOS NUEVO CLUB Savinho Venta €87.7 millones Tottenham (ENG) Tijjani Reijnders Venta €61 millones Al Qadisiya (KSA) Rodri Venta €60 millones FC Barcelona (ESP) Nico Venta €56 millones Newcastle (ENG) James Trafford Venta €46.7 millones Leeds United (ENG) Manuel Akanji Venta €15 millones Inter (ITA) Nathan Aké Venta €8.17 millones Fenerbahçe (TUR) Issa Kaboré Venta €2.35 millones Wrexham (WAL) Bernardo Silva Libre Libre Real Madrid (ESP) John Stones Libre Libre Inter (ITA) Omar Marmoush Cesión c/obligación de compra Cesión sin cargo; obligación de €58 millones Tottenham (ENG)

Palmeiras realiza otra venta histórica

Con su venta por 40 millones de euros, Allan Elías se convierte en la tercera más cara en la historia del Palmeiras, ya que es superado por Endrick (Real Madrid pagó 47.5 millones de euros en 2024) y Estêvão (al Chelsea por 45 millones de euros en 2025).

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Llamativamente, entre las 5 ventas más caras en la historia del Verdão, 3 de ellas fueron al Manchester City. Es que hay que sumar las de Vitor Reis por 37 millones de euros en 2024 y Gabriel Jesús por 32 millones de euros en 2016.

DATOS CLAVE