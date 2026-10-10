Dónde ver EN VIVO Hull vs. Everton por la jornada 6 de la Premier League: TV y streaming online

El domingo 11 de octubre la Premier League tiene un cruce de mitad de tabla que puede mover varios puestos: Hull y Everton se juegan algo más que el prestigio en la fecha 6.
Ninguno de los dos pasa por un gran momento ofensivo, pero una victoria los deja pisando los puestos de arriba de la tabla media. Para el Everton, que llega con el rótulo de favorito, es la chance de despegarse de la zona de empates.
Horario del partido
- Perú: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
El Hull no gana hace tres fechas y el波 de resultados lo dice todo: cayó 1-2 de visitante ante Newcastle, empató 2-2 con Chelsea también afuera y rescató un 0-0 como local frente a Aston Villa. Con 8 puntos en cinco partidos está en la décima posición, en tierra de nadie, necesitado de volver a ganar en su cancha.
El Everton llega algo mejor, aunque tampoco carbura del todo: ganó 1-0 en casa contra el Ipswich Town y antes sumó dos empates, 0-0 afuera con el Tottenham y 2-2 de local ante el Manchester United. Son 9 puntos y el puesto 8, una posición que lo deja cómodo pero sin margen para relajarse si quiere meterse en la pelea de arriba.
El historial entre Hull y Everton
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Everton: de los 12 antecedentes se quedó con 7 triunfos, contra apenas 2 del Hull y 3 empates. La diferencia de gol también es contundente, 29 a 14, un reflejo de la superioridad histórica del equipo de Liverpool en este cruce.
El enfrentamiento más reciente que figura es de enero de 2022, cuando el Everton se impuso 3-2 en campo del Hull. Antes de eso hubo partidos parejos, como el 2-2 de 2016 o el 1-1 de 2014, aunque también goleadas abultadas como el 5-1 de 2010 o el 0-4 de 2009, ambos a favor del Everton.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/01/2022
|Hull vs. Everton
|2-3
|FA Cup
|18/03/2017
|Everton vs. Hull
|4-0
|Premier League
|30/12/2016
|Hull vs. Everton
|2-2
|Premier League
|01/01/2015
|Hull vs. Everton
|2-0
|Premier League
|03/12/2014
|Everton vs. Hull
|1-1
|Premier League
|11/05/2014
|Hull vs. Everton
|0-2
|Premier League
|19/10/2013
|Everton vs. Hull
|2-1
|Premier League
|07/03/2010
|Everton vs. Hull
|5-1
|Premier League
|25/11/2009
|Hull vs. Everton
|3-2
|Premier League
|23/09/2009
|Hull vs. Everton
|0-4
|League Cup
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Manchester United vs. Tottenham — sábado 10 de octubre, 11:30 hs
- Crystal Palace vs. Nottingham Forest — domingo 11 de octubre, 08:00 hs
- Liverpool vs. Man City — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Coventry vs. Newcastle — lunes 12 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Hull y Everton se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 6 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Hull suma 8 puntos en el torneo.
- Everton suma 9 puntos en el torneo.