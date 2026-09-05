Dónde ver EN VIVO Manchester City vs Coventry City: horario, canales de TV y streaming online

Manchester City y Coventry City se ven las caras este sábado 5 de septiembre por la Premier League. Revisa aquí horarios, las opciones de transmisión y más detalles.

Manchester City recibe a Coventry City este sábado 5 de septiembre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester, en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Premier League 2026/2027. El encuentro comienza a las 9:00 A.M. de Perú. Se enfrentan un invicto ante otro que busca su primera victoria en el torneo.

Publicidad

El cuadro de los ‘Citizens’, dirigido por Enzo Maresca, llega con un arranque perfecto en la liga. Ganó sus dos primeros partidos, con triunfos por 2-1 ante Bournemouth y 4-1 frente a Crystal Palace, resultados que lo ubican en el primer lugar de la tabla con 6 puntos y una diferencia de gol de +4.

Los ‘Elephants’, en cambio, empezaron su regreso a la máxima categoría con dos derrotas: 3-0 ante Arsenal y 0-1 frente a Hull City. Por eso marcha en el puesto 17 sin unidades. El elenco de Frank Lampard necesita empezar a sumar para no acumular una mala racha, que lo comprometa rápido con la zona de descenso.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Manchester City vs Coventry City?

El partido entre Manchester City y Coventry City, que se juega en el Etihad Stadium, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica: ESPN , Disney+ Premium

, México: Max México

Estados Unidos: Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , USA Network , SiriusXM FC , fuboTV

, , , , España: DAZN, DAZN1, Movistar+

¿A qué hora se juega Manchester City vs Coventry City?

Manchester City vs. Coventry City, duelo de la Premier League que se juega este sábado 5 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

Publicidad

Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 A.M.

México: 8:00 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 10:00 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:00 A.M.

Estados Unidos: 7:00 A.M. (PT) y 10:00 A.M. (ET)

y España: 4:00 P.M.

Inglaterra: 3:00 P.M.

DATOS CLAVE