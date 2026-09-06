Las 2 claves que dio Héctor Cúper para explicar el empate 2-2 ante Comerciantes Unidos: “Me preocupa siempre todo”

El entrenador de Universitario brindó sus sensaciones en conferencia de prensa. Habló sobre las posibles titularidades de Piero Quispe y Jorge Murrugarra.

Héctor Cúper, director técnico de Universitario de Deportes, habló en conferencia de prensa tras el empate de su equipo ante Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Explicó por qué se dio este resultado en Ate, habló sobre las situaciones de Adrián Quiroz y Juan Manuel Requena y las posibles titularidades de Piero Quispe y Jorge Murrugarra.

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Universitario lo fue perdiendo en dos oportunidades ante Comerciantes Unidos, que hizo un partidazo en Lima. El conjunto ‘crema’ logró igualar con los goles de César Inga y el penal de Gianluca Lapadula. Sin embargo, la gran preocupación es el rendimiento del equipo.

Precisamente, esa es una de las claves que explican este empate. No hubo un buen primer tiempo y el trámite del partido tampoco ayudó. “Hemos hecho un primer tiempo de regular a malo. El segundo tiempo fue mejor. Arrancamos bien, y nos pasan a ganar con gol de córner en seguida y eso fue un golpe. Nunca un punto me va a conformar. Creo que hoy no merecimos mucho más que un punto“, opinó.

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La otra clave del empate es, precisamente, los goles que recibe el tricampeón en todos los partidos. “Me preocupa siempre todo. No me gusta que me hagan goles. nos están haciendo todos los partidos goles. Muchas veces no es porque defensivamente estamos mal, sino porque hay errores puntuales como el primero que el equipo quedó mal parado. Vamos a seguir intentando, pero realmente nos han hecho más goles de lo esperado“, sostuvo.

¿Se vienen cambios para el clásico ante Alianza Lima?

En la previa del partido, se habló mucho sobre la posible titularidad de Piero Quispe. Al final, Héctor Cúper decidió que Adrián Quiroz sostenga su puesto en el once, pero ante Comerciantes Unidos volvió a tener una actuación irregular.

“Quiroz no venía jugando mal, para mí. Tuvo un último partido que lo saqué porque no le salían las cosas. Evidentemente, para mí en los partidos anteriores, lo que yo le pido lo estaba haciendo bien. Hoy volvió a salir mal la cosa. Uno puede equivocarse, pero siempre está la posibilidad que, porque un jugador hace 30 minutos mal, puede perder la titularidad entre comillas”, comentó el entrenador.

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En este sentido, se espera que Quispe, finalmente, pueda ser titular para el clásico. En tanto, lo mismo podría ocurrir con Jorge Murrugarra en el lugar de Juan Manuel Requena, uno de los jugadores más cuestionados por el hincha ‘crema’ y de rendimiento discreto.

“Todo el mundo tiene posibilidades de ser titular. Evidentemente, cuando veo que un jugador ya baja su nivel o rendimiento, le damos posibilidades a otro. Si hoy me tienen que decir para el próximo partido si podrían ser titular Murrugarra o Quispe, yo diría que sí, sin ninguna duda, pero vamos a esperar esta semana para prepararnos para el próximo partido y ya veremos“, cerró.

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¿Cuál es el próximo partido de Universitario?

El próximo partido de Universitario de Deportes es el clásico ante Alianza Lima en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Se jugará el próximo sábado 12 de setiembre desde las 20:00 horas (Lima, Perú). El encuentro se puede ver en exclusiva por L1MAX y L1 Play.

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