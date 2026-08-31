Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga 2026/2027: hora, canales de TV y streaming online

Barcelona vuelve a jugar en el Spotify Camp Nou. Recibe al Rayo Vallecano este lunes en el cierre de la fecha 3 de LaLiga 2026/2027. Mira los detalles del duelo.

Barcelona recibe en el Spotify Camp Nou este lunes 31 de agosto al Rayo Vallecano en el partido que le da cierre a la fecha 3 de LaLiga 2026/2027. El partido inicia a las 2:30 P.M., hora de Perú, y tiene el arbitraje de Francisco José Hernández Maeso.

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El Barça quiere sumar su tercera victoria en esta liga española para igualar los 9 puntos que tiene el Real Madrid, único equipo que ha ganado los tres partidos. El conjunto de Hansi Flick viene de vencer al Athletic Club por 2-0 y, antes, había goleado como visitante 5-0 al Elche.

El Rayo, por su parte, quiere lograr su primera victoria en el certamen. Los dirigidos por Beñat San José debutaron con una derrota 2-1 ante Sevilla y vienen de igualar como local 1-1 ante el Deportivo Alavés. Por eso, solo tienen un punto y están ubicados en el 16º puesto de la tabla de posiciones de LaLiga.

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¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Rayo Vallecano?

El partido entre Barcelona y Rayo Vallecano, que se juega por la fecha 3 de LaLiga 2026/2027, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Revisa dónde ver el encuentro:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): ESPN , Disney+ Premium

, Brasil: CazéTV , Amazon Prime Video

, México: izzi , Sky Sports Mexico , Sky+

, , Estados Unidos: ESPN Deportes , ESPN+ , ESPN App , fuboTV

, , , España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

¿A qué hora se juega Barcelona vs. Rayo Vallecano?

Barcelona vs. Rayo Vallecano, duelo de LaLiga que se disputa este lunes 31 de agosto en el Spotify Camp Nou, tiene los siguientes horarios por país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 2:30 P.M.

México: 1:30 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:30 P.M.

Estados Unidos: 12:30 P.M. (PT) y 3:30 P.M. (ET)

y España: 9:30 P.M.

DATOS CLAVE