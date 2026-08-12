Dónde ver EN VIVO amistoso Manchester United vs Leeds: hora, canales de TV y streaming online

Hoy tenemos el amistoso internacional: Manchester United vs Leeds. Los detalles, de dónde ver el partido. Mediante la televisión y streaming.

El Manchester United y el Leeds United disputan este miércoles 12 de agosto de 2026 una nueva edición del histórico Rose Derby en un electrizante compromiso amistoso. El encuentro tiene como sede el Croke Park Stadium de la ciudad de Dublín, Irlanda.

Publicidad

Ambos clubes ultiman sus preparativos tácticos y físicos de cara a su debut oficial en la temporada. Los Red Devils llegan tras igualar 1-1 frente al PSG, mientras que el conjunto blanco busca consolidar su funcionamiento colectivo en esta recta final de la pretemporada.

Hoy se jugará el Manchester United vs Leeds United. (Foto: X).

Horarios por país: Manchester United vs. Leeds

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador: 12:30 horas.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 13:30 horas.

Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana: 14:30 horas.

Estados Unidos (ET): 14:30 horas.

Argentina, Uruguay, Paraguay: 15:30 horas.

Publicidad

Canales de TV y streaming en vivo

América Latina: Transmisión televisiva por la señal de Claro Sports. En streaming online, el partido se puede seguir sin costo a través de Pluto TV, Clarosports.com y el canal oficial de Claro Sports en YouTube.

Estados Unidos: Emisión por televisión en las pantallas de FOX Deportes y CBS Sports Golazo, además de la cobertura en vivo por las aplicaciones Paramount+ y Fubo.

Internacional: Disponible en directo para el resto del mundo mediante la plataforma oficial del club, MUTV.

El partido se jugará con entradas totalmente agotadas ante más de 80,000 espectadores. Representa un hecho histórico, ya que es el primer partido de fútbol masculino de primer nivel disputado en Croke Park desde noviembre de 2009, cuando la selección de Irlanda se enfrentó a Francia en el repechaje para el Mundial. Además, el arbitraje estará a cargo del colegiado irlandés Neil Doyle.

Alineaciones probables del Manchester United vs. Leeds

Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Youri Tielemans, Andrey Santos; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo.

Publicidad

Leeds United (3-4-3): James Trafford; Tarik Muharemović, Joe Rodon, Sebastiaan Bornauw; Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, James Justin; Dan James, Dominic Calvert-Lewin, Harry Wilson.

DATOS CLAVE