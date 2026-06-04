Piero Quispe volvió a Pumas tras terminar su préstamo en Sydney FC y ahora el escenario es más que impredecible.

El futuro de Piero Quispe volvió a quedar envuelto en la incertidumbre luego de un inesperado giro en Pumas UNAM. El volante peruano regresó al club tras finalizar su préstamo en Sydney FC y todo apuntaba a que sería transferido nuevamente durante el mercado de pases.

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Sin embargo, la situación cambió de manera drástica debido a la sorpresiva salida del entrenador Efraín Juárez. Cuando parecía que el proyecto deportivo continuaría con normalidad, el técnico decidió renunciar a su cargo pese a que la dirigencia tenía la intención de mantenerlo al frente del equipo para la próxima temporada.

La noticia generó un verdadero terremoto dentro de Pumas. Según reportes desde México, la renuncia se produjo mediante una comunicación telefónica y tomó completamente por sorpresa a los directivos del club, que ya trabajaban en la planificación del nuevo campeonato.

Lo más llamativo del caso es que, tras comunicar su decisión, Efraín Juárez dejó de responder los intentos de contacto de la institución. Incluso se conoció que la plana dirigencial intentó comunicarse con él durante más de 24 horas sin éxito, situación que incrementó el malestar dentro de la entidad universitaria.

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Piero Quispe jugando con Pumas de México. (Foto: Getty Images)

La salida de Efraín Juárez podría beneficiar a Piero Quispe

Este inesperado escenario podría modificar por completo el panorama de Piero Quispe. Con la llegada de un nuevo entrenador, el mediocampista tendría la posibilidad de ser evaluado nuevamente y ganar espacio dentro del plantel, algo que parecía poco probable semanas atrás.

Mientras tanto, los clubes interesados continúan atentos a cualquier novedad. Universitario de Deportes mantiene conversaciones para intentar concretar el retorno de uno de sus jugadores más queridos, aunque también existen propuestas de Huracán, Atlante y equipos de la MLS.

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¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Pumas?

Piero Quispe tiene contrato con Pumas hasta diciembre del 2026 tras ser fichado en septiembre del 2025.

¿Cuánto vale actualmente Piero Quispe?

Piero Quispe vale 1,80 millones de euros a sus actuales 24 años, según informó el medio internacional Transfermarkt.

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Datos claves

Piero Quispe regresó a Pumas UNAM tras finalizar su préstamo en el Sydney FC.

El entrenador Efraín Juárez renunció de forma sorpresiva a su cargo en Pumas.

Universitario de Deportes, Huracán y Atlante mantienen interés por fichar al mediocampista peruano.