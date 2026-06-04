El fútbol moderno ya no solo se construye dentro del campo de juego. La planificación institucional y el desarrollo de infraestructura se han convertido en pilares fundamentales para el crecimiento de los clubes, y en ese contexto, Vélez Sarsfield acaba de dar un paso importante al sellar una alianza estratégica con la Universidad Andina del Cusco (UAC).

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El club argentino oficializó un convenio de cooperación con la casa de estudios peruana, una iniciativa que estará estrechamente ligada al ambicioso Plan de Obras a 20 años que la institución presentó meses atrás con el objetivo de modernizar y ampliar sus instalaciones.

La alianza tendrá una duración inicial de cinco años, aunque ambas partes podrán extenderla en el futuro de mutuo acuerdo.

La Universidad Andina del Cusco participará en el desarrollo de la infraestructura de Vélez

Uno de los aspectos más destacados del convenio es la participación de integrantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco en diversos proyectos relacionados con la infraestructura del club argentino.

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Según se informó, especialistas y estudiantes colaborarán en el delineamiento y desarrollo de futuras obras en Vélez Sarsfield, elaborando planos, maquetas y propuestas vinculadas a las remodelaciones contempladas dentro del plan institucional del ‘Fortín’.

De esta manera, la universidad peruana aportará conocimientos técnicos y académicos para acompañar el crecimiento de una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.

Un convenio que va más allá de la infraestructura

El acuerdo no solo contempla el trabajo en proyectos arquitectónicos. También incluye una serie de iniciativas destinadas a fortalecer el intercambio académico y profesional entre ambas instituciones.

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Entre las acciones previstas destacan programas de capacitación, proyectos de investigación conjunta, intercambio de información especializada, desarrollo de iniciativas vinculadas a la arquitectura, el urbanismo y la infraestructura deportiva, además de visitas institucionales.

Desde la Universidad Andina del Cusco destacaron la relevancia del convenio por el alcance internacional que representa. Cristhian Ganvini, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAC, calificó el acuerdo como un hecho sin precedentes para la institución. “Es algo histórico, de cooperación académica con uno de los clubes más grandes e importantes de Argentina“, señaló.

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Con esta nueva asociación internacional, Vélez busca continuar fortaleciendo su estructura institucional mientras estrecha vínculos con entidades académicas de la región, apostando por el conocimiento y la innovación como herramientas clave para su crecimiento a largo plazo.

DATOS CLAVES

Vélez Sarsfield oficializó un convenio de cooperación institucional con la Universidad Andina del Cusco.

La alianza estratégica tendrá una duración inicial de cinco años entre ambas instituciones.

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