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¡Gol de Wilson Isidor! Perú 0-1 Haití EN VIVO Y GRATIS por amistoso internacional en Miami Vía Movistar Deportes, América TV y ATV: minuto a minuto

Perú y Haití se ven las caras en el Nu Stadium de Miami. Sigue todas las incidencias de este amistoso internacional.

16' ¡Gooooooooooooool de Haití!

Wilson Isidor anota el 1-0 del encuentro tras una muy buena definición en área de Perú y al aprovechar un error en salida por parte de André Carrillo.

13' ¡Llegada de Perú!

Tras un buen pase por arriba de Cabrera, apareció Sonne en área de Haití para centrar sobre área rival. El balón no tuvo receptor y se perdió en el tiro de esquina.

9' ¡Llegada de Haití!

Providence mandó un centro hacia el área de Perú en busca de un receptor por arriba y Gallese despejó el balón. Finalmente, la acción quedó invalidada por una falta previa en contra del '1' nacional.

7' ¡Intento de Haití!

Deedson encontró un buen espacio para centrar sobre el área de Perú, pero no fue preciso y el balón se perdió de la cancha sin peligro.

5' ¡Aproximación de Perú!

Vidales quedó mano a mano con el arquero Placide, pero no pudo definir ya que la acción fue anulada por posición adelantada.

3' ¡Control inicial de Haití!

Haití supo manejar el balón en el arranque del encuentro, mientras que Perú busca recuperar el balón para sumarse a campo rival.

1' ¡Empezó el partido!

Perú y Haití disputan el primer tiempo del amistoso internacional en el Nu Stadium de Miami.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Perú y Haití pisan el gramado del Nu Stadium a tan solo instantes del pitazo inicial del amistoso internacional.

¡Alineación titular de Haití!

Sébastien Migné alistó el siguiente equipo titular para jugar ante Perú en Miami: Placide; Adé, Arcus, Delcroix, Experience, Jean-Jacques, Bellegarde, Louicius, Pierrot, Providence y Isidor.

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¡Calentamiento de los equipos!

Los jugadores de Perú y Haití realizan los últimos trabajos precompetitivos a pocos minutos del inicio de partido en el Nu Stadium de Miami.

¡Alineación titular de Perú!

Mano Menezes preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Haití: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo; Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

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¡Los hinchas presentes!

Aficionados de Perú y Haití reunidos el día de hoy en la previa del amistoso internacional que se disputará en el Nu Stadium de Miami.

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¡Será una fiesta total!

El amistoso internacional entre Perú vs. Haití será el gran duelo de la jornada ya que el Nu Stadium de Miami lucirá abarrotado en todas sus tribunas.

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¡Así llega Haití!

Repasemos cómo llega la Selección de Haití al duelo de esta noche frente a Perú en el Nu Stadium de Miami.

¡Así fue el último entrenamiento de Perú!

Bajo la intensa y repentina lluvia de Miami, la Selección Peruana cumplió su última sesión de entrenamiento en la previa del amistoso ante Haití.

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¡Bienvenidos a la cobertura del Perú vs. Haití!

Perú y Haití se enfrentan esta noche en el Nu Stadium de Miami. A continuación, disfruta del minuto a minuto al estilo de Bolavip Perú.

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Perú vs. Haití por amistoso internacional.
© Composición BOLAVIP.Perú vs. Haití por amistoso internacional.

Perú y Haití se enfrentan en el Nu Stadium ubicado en Miami. En un nuevo amistoso internacional, el equipo de todos tiene la gran oportunidad de seguir probando opciones dentro de las planificaciones de Mano Menezes como entrenador, así que a continuación vivirás todas las incidencias de un encuentro que promete diversas emociones.

Hablando un poco de cómo llegan los equipos al partido de esta noche, Perú hasta ahora no sabe lo que es ganar en este nuevo proceso ya que perdió 2-0 ante Senegal y luego igualó 2-2 frente a Honduras en el mes de marzo. Por otro lado, Haití disputó un duelo amistoso el pasado 2 de junio contra Nueva Zelanda y consiguió un triunfo muy importante por 4-0 en Fort Lauderdale.

¿A qué hora juegan Perú vs. Haití por el amistoso internacional?

  • 18:00 | México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua
  • 19:00 | Colombia, Ecuador, Perú y Panamá
  • 20:00 | Bolivia, Chile, Venezuela y República Dominicana
  • 20:00 | Estados Unidos (ET)
  • 21:00 | Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay
  • 02:00 | España (06/06)

¿Dónde ver Perú vs. Haití por el amistoso internacional?

  • Perú | ATV, América Televisión y Movistar Deportes
  • Streaming | América TV GO y Movistar TV APP
Renato Pérez
Renato Pérez
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