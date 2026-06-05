¡Gol de Wilson Isidor! Perú 0-1 Haití EN VIVO Y GRATIS por amistoso internacional en Miami Vía Movistar Deportes, América TV y ATV: minuto a minuto

Perú y Haití se enfrentan en el Nu Stadium ubicado en Miami. En un nuevo amistoso internacional, el equipo de todos tiene la gran oportunidad de seguir probando opciones dentro de las planificaciones de Mano Menezes como entrenador, así que a continuación vivirás todas las incidencias de un encuentro que promete diversas emociones.
Hablando un poco de cómo llegan los equipos al partido de esta noche, Perú hasta ahora no sabe lo que es ganar en este nuevo proceso ya que perdió 2-0 ante Senegal y luego igualó 2-2 frente a Honduras en el mes de marzo. Por otro lado, Haití disputó un duelo amistoso el pasado 2 de junio contra Nueva Zelanda y consiguió un triunfo muy importante por 4-0 en Fort Lauderdale.
¿A qué hora juegan Perú vs. Haití por el amistoso internacional?
- 18:00 | México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua
- 19:00 | Colombia, Ecuador, Perú y Panamá
- 20:00 | Bolivia, Chile, Venezuela y República Dominicana
- 20:00 | Estados Unidos (ET)
- 21:00 | Argentina, Brasil Paraguay y Uruguay
- 02:00 | España (06/06)
¿Dónde ver Perú vs. Haití por el amistoso internacional?
- Perú | ATV, América Televisión y Movistar Deportes
- Streaming | América TV GO y Movistar TV APP