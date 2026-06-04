Se consolidó en el primer equipo de San José Earthquakes. Integró la Academia del Barcelona y tuvo contactos con la FPF. "Mi sueño es jugar para Perú", afirmó.

Mientras la Selección Peruana espera por los amistosos ante Haití y España en la fecha FIFA de junio en Norteamérica, precisamente, en dicha parte del mundo, hay un joven peruano que empieza a hacer ruido. Nick Fernández ha dado importantes pasos en la MLS con su equipo San José Earthquakes. Ahora, espera dar un nuevo paso rumbo al combinado ‘blanquirrojo’ de Mano Menezes.

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Nick Fernández se ha convertido en una de las gratas apariciones de la liga más importante de los Estados Unidos. De la mano del entrenador Bruce Arena, se ha ido ganando un lugar en el equipo, con algunos juegos de titular y otros entrando desde el banco de suplentes. Ya tiene un gol anotado (en el 2-3 ante Seattle Sounders el pasado 13 de mayo) y una asistencia dada (en el triunfo 3-1 ante Portland Timbers el pasado 23 de mayo).

Por eso, es natural que empiece a ser uno de los nombres que puede aparecer en el futuro cercano en la Selección Peruana. Hijo de padre peruano y madre estadounidense, su sueño es jugar en ‘La Bicolor’ y espera poder seguir creciendo futbolísticamente en la MLS.

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En una entrevista con el periodista Renzo Galiano para Infobae Perú, Fernández reveló su deseo con la ‘Blanquirroja’. “Desde pequeño ha sido el país que más he visto. Con mi familia, mis padres y mis abuelos, siempre lo hemos visto en la televisión. Así que es un sueño mío desde niño (jugar en la Selección Peruana)“, manifestó.

Según contó, todavía no tiene todos sus documentos peruanos en regla. “Están casi listos”, adelantó. Esto es muy importante para que esa oportunidad con Perú llegue. De todas maneras, desde la Federación Peruana de Fútbol todavía no hubo un contacto fuerte para su posible convocatoria. “Solo tuve un contacto mínimo con el ojeador y eso fue todo“, deslizó.

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La carrera de Nick Fernández y su comparación con Yoshimar Yotún

Nick Fernández ha comenzado su carrera en el fútbol a muy temprana edad. Su padre y sus abuelos han sido claves para este desarrollo. Cabe recordar que es nieto del exfutbolista de Sporting Cristal, Víctor Fernández, quien jugó durante la década del 1970.

“Obviamente mi padre tuvo una gran influencia. Me entrenó mucho cuando era joven y mi hermano mayor (Collin Fernández) también fue una gran influencia. Llegó a jugar profesionalmente, representó a Perú en la categoría Sub-20 y fue una gran inspiración para mí, para esforzarme por llegar a donde él llegó”, destacó.

De acuerdo a sus dichos, su paso por la universidad en Portland ha sido clave para su desarrollo, sobre todo físico. “Crecí mucho cuando fui a la universidad en Portland. Allí realmente me ayudaron a alcanzar mis metas y llegar al nivel de ser profesional”, contó. Y añadió: “Tuve que desarrollarme un poco más físicamente, algo que la universidad me ayudó. Así que sí, creo que fue ese aspecto físico el que tuve que desarrollar“.

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Fernández tuvo un paso por la Academia del Barcelona hace algunos años, lo que fue clave para su comprensión del juego. “Creo que crecí mucho allí. Las ideas de fútbol que te enseñan son muy valiosas y las sigo usando hoy en día”, dijo. Y agregó sobre lo que aprendió: “Creo que técnicamente, por supuesto, pero sobre todo mi comprensión del juego y cómo puedo jugar en diferentes posiciones y ser utilizado de la mejor manera posible”.

Para conocerlo más a Nick Fernández, se comparó con una de las figuras actuales de la Selección Peruana, Yoshimar Yotún. Es que, sobre todo, tácticamente, comparte muchas similitudes con el actual referente de Sporting Cristal. “Me veo mucho en (Yoshimar) Yotún, porque es un mediocampista todoterreno que crea muchas oportunidades“, admitió.

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Por último, dejó un aviso sobre qué le podría aportar a la Selección Peruana, su más grande sueño. “Creo que la mentalidad de trabajo duro. Me gusta trabajar duro pase lo que pase. Estoy motivado. Quiero avanzar, jugar rápido, jugar con mucha energía. Creo que eso es algo muy importante en torno a lo que gira mi juego.”, apuntó.

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