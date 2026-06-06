En Bolivia confirmaron el nuevo equipo de Guillermo Viscarra tras no ser considerado en Alianza Lima

Guillermo Viscarra tendría varias opciones para dejar Alianza Lima en el Torneo Clausura. Su suplencia lo haría tomar la decisión.

Guillermo Viscarra está pasando por un momento complicado en el cuadro de Alianza Lima. No está jugando, pese a llegar justo para ser titular, pero una lesión lo terminó dejando en el banco de suplentes. Ahora sin minutos, al parecer ya tendría un nuevo equipo.

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En Bolivia dieron a conocer que el portero en este momento tiene varias propuestas para dejar la Liga 1. No obstante, dieron a conocer por medio de Kikai Scouting Oficial el que será su nuevo equipo. Lo cual lo terminará alejando del Perú.

Según esta cuenta Millonarios de Colombia era uno de los interesados, también Platense de Argentina y termina siendo Amespor de Turquía el que se lo lleva. Incluso se afirma que ya firmó su incorporación para la temporada que se viene con lo cual dejaría Alianza Lima.

Guillermo Viscarra jugaría en Europa (Foto: X).

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Los números de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

De llegar a confirmarse su salida rotunda de Alianza Lima, Guillermo Viscarra deja buenas sensaciones por su paso por La Victoria. Sobre todo, siendo una de las claves para el año pasado pelear en torneos internacionales. El penal que terminó atajando en La Bombonera ante Boca Juniors terminó siendo de los más importantes de los últimos años.

Con la camiseta ‘blanquiazul’ el golero de 33 años de edad logró disputar un total de 51 partidos, recibiendo 52 goles en contra, manteniendo su portería en 0 en 17 juegos y sumando 4590 minutos en cancha.

Dolorosa derrota de Guillermo Viscarra

Este fin de semana la Selección de Bolivia enfrentó a Escocia y terminó siendo goleados por los europeos. Justo el portero de Alianza Lima jugó este encuentro, pero terminó pasando una mala tarde con una goleada en contra por 4-0 sin poder hacer nada en este juego.

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Lawrence Shankland, Scott McTominay y Ché Adams (2) fueron los autores de las conquistas de este partido. Lo curioso es que el partido se terminó por definir en solo 45 minutos del primer tiempo.

Datos Claves

Guillermo Viscarra dejará Alianza Lima tras firmar su incorporación al club Amespor de Turquía.

dejará Alianza Lima tras firmar su incorporación al club de Turquía. 51 partidos jugados y 17 vallas invictas sumó el golero atajando con Alianza Lima.

y sumó el golero atajando con Alianza Lima. Bolivia cayó goleada por 4-0 frente a Escocia con el guardameta nacional como titular.