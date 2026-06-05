Oficial: Hernán Barcos fue presentado como nuevo jugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos es nuevo futbolista de Sporting Cristal y el secreto a voces se confirmó. Los celestes aseguran los goles de cara al Torneo Clausura 2026.

Luego de diversas informaciones y rumores, el día de hoy se confirmó la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal como uno de los refuerzos pensando en el Torneo Clausura 2026. Los celestes, quienes por cierto tuvieron un primer semestre para el olvido al quedar a tres puntos de la zona del descenso, aseguran un delantero de calidad y goles no faltarán de ninguna manera.

Publicidad

“¡Bienvenido al Rímac, Pirata! Estamos felices de anunciar a Hernán Barcos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A darlo todo por la Celeste!“; fue el mensaje que compartió Sporting Cristal a través de sus canales digitales respecto al fichaje del atacante argentino, quien llega al barrio de La Florida luego de una repentina experiencia en FC Cajamarca.

¡Bienvenido al Rímac, Pirata! 🏴‍☠️



Estamos felices de anunciar a Hernán Barcos como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



¡A darlo todo por la Celeste! 🩵#SaludBarcos#FuerzaCristal pic.twitter.com/WyHsjBn25f — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) June 5, 2026

Es así que Sporting Cristal empieza con la reestructuración que pretende de cara al segundo semestre de la temporada 2026. Teniendo en cuenta que se vienen dando diversos análisis por parte del área deportiva de la institución respecto a salidas y llegadas en los próximos días, está clarísimo que el nombre de Hernán Barcos representa un motivo de que necesitan mayor poder ofensivo para salir de la incómoda posición en la que se encuentran en la actualidad.

Publicidad

Además, no perdamos de vista que el acuerdo de Hernán Barcos y Sporting Cristal es tan solo por seis meses. Es decir, el goleador argentino nacionalizado peruano jugará en el Rímac hasta final de la temporada. La información de cumplimiento de objetivos no estaría del todo confirmada, así que de acuerdo al rendimiento que pueda tener es que se determinará el futuro lejano del ‘9’.

"𝗕𝗔𝗥𝗖𝗢𝗦 𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔 𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟 𝗣𝗢𝗥 𝟲 𝗠𝗘𝗦𝗘𝗦" 👀



🗣️ @Horacon: "Barcos llega a Cristal por seis meses y no existe ninguna cláusula de renovación, ya sea por méritos u objetivos. Son seis meses y nada más; el acuerdo no contempla una extensión automática".



🗣️… pic.twitter.com/0JgRdJvGLd — DENGANCHE (@denganche) June 4, 2026

Se vienen más novedades en Sporting Cristal para el segundo semestre del 2026

Con la confirmación de Hernán Barcos como nuevo jugador de Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2026, hay diversas informaciones sobre posibles salidas y demás fichajes para potenciar la actual plantilla. Eso sí, la gran mayoría de protagonistas están en constante evaluación, aunque hay nombres en específico que podrían dar un paso al costado o ser anunciados como refuerzos.

Publicidad

Felipe Vizeu, Gabriel Santana y Cristian Benavente son de los jugadores que no continuarían en el equipo. Además, el día de hoy se confirmó la salida del entrenador Zé Ricardo y se habla de que Roberto Mosquera sería la principal opción para tomar el mando. Finalmente, y no por ello menos importante, Francisco Arancibia, Juan Manuel Cuesta y Claudio Torrejón suenan muy fuerte como grandes posibilidades de llegar al club. Todo esto a falta de oficialización.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Hernán Barcos es nuevo jugador de Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.

es nuevo jugador de hasta diciembre de 2026. Seis meses será la duración del contrato firmado por el delantero argentino.

Zé Ricardo finalizó oficialmente su etapa como entrenador de Sporting Cristal.